Новые трейлеры Expeditions: A MudRunner Game посвящены использованию лебёдки и трудным переправам через реки

Новости об Expeditions: A MudRunner Game вызывают большой интерес. В этом нет ничего удивительного, ведь MudRunner и SnowRunner уже себя хорошо показали и до выхода новой игры Saber осталось совсем немного времени. Expeditions: A MudRunner Game будет доступна на консолях и ПК 5 марта 2024 года (владельцам Switch придется подождать еще немного).
В новой игре Saber Interactive мы будем заниматься не типичными строительными задачами, а научными исследованиями в самых отдаленных уголках нашей планеты – в местах, где зачастую нет дорог, требующих лучшей внедорожной техники.
Компания Focus Entertainment подготовила несколько новых коротких трейлеров к Expeditions. Мы можем более подробно рассмотреть работу лебедки, которая является основным инструментом для борьбы с экстремальными ситуациями (например, при очень крутых подъемах). Следующий трейлер раскрывает тему рискованных переправ через реки. Здесь мы будем использовать эхолот для проверки глубины воды.
Жду.Должно быть круто. Вообще MudRunner хорош!