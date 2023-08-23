Первые скриншоты Expeditions: A MudRunner Game, новой игры от создателей Snowrunner и Mudrunner

В этой игре вам уже предстоит отправиться в различные научные экспедиции, при этом приспосабливаясь к вызовам природы и разгадывая тайны неизведанных земель. Игроков ждут и засушливые пустыни, и суровые леса, по которым мы должны будем разъезжать на наших вездеходах, также используя передовые технологии и высокотехнологичные инструменты для преодоления препятствий, такие как установка якорей для подъема по сложным склонам или активация эхолотов для определения глубины воды.

Кроме этого, игрокам дадут возможность построить свою базу и управлять ею, а также оборудовать свои транспортные средства необходимыми устройствами, такими как дроны или сканеры, которые помогут в поиске тайников с ценным оборудованием.



Релиз игры состоится в 2024 году на PS5, PS4, Xbox Series S|X, Xbox One, Nintendo Switch и PC.