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Expeditions: A MudRunner Game 2024 г.
Симулятор, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
7.3 32 оценки

Слух: Expeditions: A Mudrunner Game выйдет 5 марта

butcher69
Новости

Billbil-kun назвал дату выхода Expeditions: A Mudrunner Game. По данным проверенного инсайдера, игра выйдет 5 марта 2024 года, а предзаказы на симулятор откроют уже сегодня — 14 декабря.

Игра откроет перед игроками захватывающее приключение в условиях бездорожья, где они совершают исследовательские миссии и мастерски управляют различными внедорожниками, воспользовавшись передовыми технологическими инструментами. Управление своим лагерем и эффективное руководство командой становятся ключевыми факторами для обеспечения успеха в дикой природе.

Expeditions: A MudRunner Game выйдет на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Whiskey_40Vol

Нивер на картинке. Будет выживалка на внедорожниках.

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vadimsalomatin

Нужно больше подробностей

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