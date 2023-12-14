Слух: Expeditions: A Mudrunner Game выйдет 5 марта

Симулятор экспедиций по диким и неизведанным местам. Ваша задача — не просто доставить груз, а собирать данные, находить артефакты и разгадывать загадки прошлого. Вы сможете путешествовать по разным регионам, таким как леса, пустыни, горы и острова, и встречать разнообразную флору и фауну. Вы также сможете выбирать из множества транспортных средств, каждое из которых имеет свои особенности и возможности апгрейда. Но не думайте, что это будет легко. Вы по-прежнему будете сталкиваться с реалистичной физикой, погодой и повреждениями, которые могут помешать выполнению ваших задач.

Чтобы успешно завершить экспедиции, вам придётся использовать различные гаджеты и приборы. Например, вы сможете установить на свой автомобиль сканер, который поможет вам обнаружить интересные объекты в окружающей среде. Также можно запустить дрон с камерой, который позволит вам осмотреть местность сверху и найти оптимальный маршрут.