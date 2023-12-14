Слух: Expeditions: A Mudrunner Game выйдет 5 марта

Billbil-kun назвал дату выхода Expeditions: A Mudrunner Game. По данным проверенного инсайдера, игра выйдет 5 марта 2024 года, а предзаказы на симулятор откроют уже сегодня — 14 декабря.
Игра откроет перед игроками захватывающее приключение в условиях бездорожья, где они совершают исследовательские миссии и мастерски управляют различными внедорожниками, воспользовавшись передовыми технологическими инструментами. Управление своим лагерем и эффективное руководство командой становятся ключевыми факторами для обеспечения успеха в дикой природе.
Expeditions: A MudRunner Game выйдет на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch
Нивер на картинке. Будет выживалка на внедорожниках.
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