Создатели Expeditions представили первый год нового контента, включенного в издания Year 1 и Supreme Edition

Expeditions: A MudRunner Game, последняя разработка Focus Entertainment и Sabre Interactive, известной студии, создавшей MudRunner и SnowRunner, представила сегодня захватывающий новый трейлер с обзором всего контента, который ждет вас в год после запуска Expeditions.
Помимо дополнительного контента и ранней разблокировки игры, владельцы Year 1 Edition и Supreme Edition получат доступ к четырем сезонам специального контента, распространяемого в течение года. Каждый из них дает доступ к новым разведчикам и грузовикам, специалистам с уникальными способностями, помогающим вам добиться успеха в каждой миссии, и невиданным ранее высокотехнологичным инструментам.
Все эти транспортные средства, оборудование и спутники позволят вам преодолеть огромную программу новых миссий. Каждый сезон, включая Year 1 Pass, добавляет несколько десятков новых исследований, всего около сотни. Исследуйте неизвестные зоны в Аризоне и Карпатах, пострадавшие от сильных землетрясений, чтобы раскрыть тайны погребенной древней цивилизации. Отправляйтесь в секретные шахты и пещеры, заброшенные во времени, и постарайтесь продвигаться по этим тесным тропам. Функция, никогда ранее не встречавшаяся в серии Runner.
Даже если Year 1 Edition и Supreme Edition содержат захватывающий платный контент, игроки также получают бесплатный контент и обновления, включая долгожданный кооперативный режим. Предпочитаете ли вы небольшие приключения или отправляетесь в путешествие с участием до четырех игроков, вы можете делиться гаджетами и информацией, помогать друг другу и решать опасные ситуации. Используйте свои инструменты, командный дух и волю, чтобы помочь науке вместе покорить дикую природу.
Expeditions: A MudRunner Game будет доступна 5 марта 2024 года на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.
Я даже сноураннер не дошёл до конца, а тут уже ещё десятки часов, то и сотни в будущем контента готовятся.
Дай денег за машинку