Стали известны системные требования ПК версии Expeditions: A MudRunner Game

Менее чем через две недели появится преемник игр MudRunner и SnowRunner — исследовательский спин-офф Expeditions: A MudRunner Game. Это по-прежнему будет очень точная симуляция транспортных средств, пробирающихся по грязи и глубокой воде, но на этот раз на повестке дня будет не логистика, а исследование.
Focus Entertainment и Saber Interactive опубликовали системные требования к ПК, на которые игроки на народном платформе могут ориентироваться в надежде запустить игру с приемлемой частотой кадров.
Минимальные (30 к/с, 1080p, низкие):
- ОС: Windows 10/11 64-bit
- Процессор: Intel Core i3-9100 / AMD Ryzen 3 1300X
- Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: 2 GB VRAM, Nvidia GeForce GTX 660 / AMD Radeon R7 370
- DirectX: версии 11
- Место на диске: 20 ГБ
Рекомендованные (60 к/c, 1080p, ультра):
- ОС: Windows 10/11 64-bit
- Процессор: Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 5 5600X
- Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: 6 GB VRAM, Nvidia GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 6800 XT
- DirectX: версии 11
- Место на диске: 20 ГБ
Expeditions: A MudRunner Game выйдет 5 марта на PlayStation 5 и 4, Xbox Series X|S и One, ПК и Switch.
"Видеокарта: 6 GB VRAM, Nvidia GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 6800 XT" Карты сооовсем не аналоги по производительности. Написали системки от балды.
Это называется спонсорством от куртки
5600X для 1080р, нефигово так. Там что каждый пиксель грязи симулируется ?
Освещение и цвета вырвиглаз.Фе !
Мне эти требования не о чём не говорят, в прошлой их игре что на старом пк что на новом игра замирает когда меняться время суток, и это если играть в сети, в оффлайн не так прям заметно, если будет такая же фигня покупать не буду.
Читал что это в настройках нвидиа можно убрать, можешь поискать в интернете просто комп лень включать
А для 2к ультра почему нету
Там 4090 и 5090 сразу, и какой нить райзен9 8950х )
видеть в 2024 году в системках gtx660 неожиданно но приятно :)