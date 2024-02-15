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Expeditions: A MudRunner Game 05.03.2024
Симулятор, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
7.8 62 оценки

Стали известны системные требования ПК версии Expeditions: A MudRunner Game

monk70
Новости

Менее чем через две недели появится преемник игр MudRunner и SnowRunner — исследовательский спин-офф Expeditions: A MudRunner Game. Это по-прежнему будет очень точная симуляция транспортных средств, пробирающихся по грязи и глубокой воде, но на этот раз на повестке дня будет не логистика, а исследование.

Focus Entertainment и Saber Interactive опубликовали системные требования к ПК, на которые игроки на народном платформе могут ориентироваться в надежде запустить игру с приемлемой частотой кадров.

Минимальные (30 к/с, 1080p, низкие):

    • ОС: Windows 10/11 64-bit
    • Процессор: Intel Core i3-9100 / AMD Ryzen 3 1300X
    • Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ
    • Видеокарта: 2 GB VRAM, Nvidia GeForce GTX 660 / AMD Radeon R7 370
    • DirectX: версии 11
    • Место на диске: 20 ГБ

Рекомендованные (60 к/c, 1080p, ультра):

    • ОС: Windows 10/11 64-bit
    • Процессор: Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 5 5600X
    • Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
    • Видеокарта: 6 GB VRAM, Nvidia GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 6800 XT
    • DirectX: версии 11
    • Место на диске: 20 ГБ

Expeditions: A MudRunner Game выйдет 5 марта на PlayStation 5 и 4, Xbox Series X|S и One, ПК и Switch.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Михаил_С

"Видеокарта: 6 GB VRAM, Nvidia GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 6800 XT" Карты сооовсем не аналоги по производительности. Написали системки от балды.

3
Гена Транквилизатор

Это называется спонсорством от куртки

5
Unicorling

5600X для 1080р, нефигово так. Там что каждый пиксель грязи симулируется ?

1
B e s i k

Освещение и цвета вырвиглаз.Фе !

1
kotasha

Мне эти требования не о чём не говорят, в прошлой их игре что на старом пк что на новом игра замирает когда меняться время суток, и это если играть в сети, в оффлайн не так прям заметно, если будет такая же фигня покупать не буду.

0
Denya_007

Читал что это в настройках нвидиа можно убрать, можешь поискать в интернете просто комп лень включать

0
Denya_007

А для 2к ультра почему нету

0
Unicorling

Там 4090 и 5090 сразу, и какой нить райзен9 8950х )

1
База Базович

видеть в 2024 году в системках gtx660 неожиданно но приятно :)

0