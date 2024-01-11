Свежий геймплей симулятора бездорожья Expeditions: A MudRunner Game

Через несколько месяцев на ПК и консолях современного поколения состоится выход приемника знаменитого симулятора езды по бездорожью SnowRunner: A MudRunner Game от разработчиков из студии Saber Interactive. В новой игре под названием Expeditions: A MudRunner Game игрокам предстоит отправиться в удивительные научные экспедиции, где их ждут множество испытаний и сложных дорог. Эти и многие другие особенности новинки были продемонстрированы журналистам в свежем геймплейном ролике, продолжительностью более 20 минут.
Как сообщается, студия Saber Interactive на днях провела закрытую демонстрацию для игровой прессы, предоставив возможность ознакомиться с механикой и возможностями Expeditions: A MudRunner Game. Журналисты провели за игрой несколько часов, и судя по их обзорам, многим понравилось покорять бездорожье.
Отмечается, что глобально Expeditions: A MudRunner Game мало чем отличается от прошлых игр серии, однако это должно быть большим плюсом для поклонников жанра. По мнению журналистов, в новой игре были исправлены некоторые недочеты прошлых частей, и значительно улучшена исследовательская часть огромного мира игры. Теперь у игроков будет гораздо больше смысла покорять сложные маршруты ради ценных ресурсов и полезных предметов, которые пригодятся для улучшения базы. Также отдельной похвалы удостоилась более продвинутая система повреждения машин.
Выход Expeditions: A MudRunner Game запланирован на 24 марта 2024 года на ПК и консолях.
какая-то мультяшно-разноцветная игра. вместо суровых, поржавевших тягачей в грязи, теперь разноцветные машинки. сомневаюсь, что ее ждет успех
а чего из трубы такой дым черный валит, машина на углях?
мотор капиталить надо)
про солярку не не слышали?)
Мне кажется это уже xyистика какая то, машина по отвесной скале ползет как скалолаз, что за тупость?