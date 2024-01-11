на главную
об игре
Expeditions: A MudRunner Game 05.03.2024
Симулятор, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
7.5 45 оценок

Свежий геймплей симулятора бездорожья Expeditions: A MudRunner Game

Gutsz
Новости

Через несколько месяцев на ПК и консолях современного поколения состоится выход приемника знаменитого симулятора езды по бездорожью SnowRunner: A MudRunner Game от разработчиков из студии Saber Interactive. В новой игре под названием Expeditions: A MudRunner Game игрокам предстоит отправиться в удивительные научные экспедиции, где их ждут множество испытаний и сложных дорог. Эти и многие другие особенности новинки были продемонстрированы журналистам в свежем геймплейном ролике, продолжительностью более 20 минут.

Как сообщается, студия Saber Interactive на днях провела закрытую демонстрацию для игровой прессы, предоставив возможность ознакомиться с механикой и возможностями Expeditions: A MudRunner Game. Журналисты провели за игрой несколько часов, и судя по их обзорам, многим понравилось покорять бездорожье.

Отмечается, что глобально Expeditions: A MudRunner Game мало чем отличается от прошлых игр серии, однако это должно быть большим плюсом для поклонников жанра. По мнению журналистов, в новой игре были исправлены некоторые недочеты прошлых частей, и значительно улучшена исследовательская часть огромного мира игры. Теперь у игроков будет гораздо больше смысла покорять сложные маршруты ради ценных ресурсов и полезных предметов, которые пригодятся для улучшения базы. Также отдельной похвалы удостоилась более продвинутая система повреждения машин.

Выход Expeditions: A MudRunner Game запланирован на 24 марта 2024 года на ПК и консолях.

6
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
loggaw1138

какая-то мультяшно-разноцветная игра. вместо суровых, поржавевших тягачей в грязи, теперь разноцветные машинки. сомневаюсь, что ее ждет успех

0
rujurist

а чего из трубы такой дым черный валит, машина на углях?

-1
JIoMTuK

мотор капиталить надо)

-1
Wyzar

про солярку не не слышали?)

0
Астарот13

Мне кажется это уже xyистика какая то, машина по отвесной скале ползет как скалолаз, что за тупость?

-1