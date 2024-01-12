В Expeditions: A MudRunner Game добавят кооперативный режим в пострелизном обновлении

Хотя многие поклонники SnowRunner с нетерпением ждут выхода Expeditions: A MudRunner Game, многие сбиты с толку отсутствием кооперативного или многопользовательского режима в предстоящей игре. Многие игроки заявили, что не будут покупать игру, если в ней нет многопользовательского режима, утверждая, что играть в такие игры, как SnowRunner и MudRunner, намного лучше, если играть с друзьями.
Издатель Focus Entertainment решил эту проблему и наконец объявил, что в Expeditions: A MudRunner Game действительно появится кооперативный многопользовательский режим. Однако на момент выпуска в игре его не будет. Вместо этого он будет выпущен в виде бесплатного обновления через несколько месяцев после выхода игры 5 марта 2024 года. Это объявление стало прямым ответом менеджера сообщества на форуме издателя, поскольку многие поклонники серии MudRunner просили добавить многопользовательский режим.
Издатель признал, что многопользовательский режим, как утверждают фанаты, является неотъемлемой частью игры MudRunner, и заявил, что команда разработчиков «хочет, чтобы многопользовательский режим в Expeditions был как можно более совершенным». Издатель также заверил, что игроков ждут несколько интересных обновлений после запуска Expeditions: A MudRunner Game.
Во-первых, сомнительная необходимость в этой игре, с учетом того, что новых возможностей там кот наплакал, все можно было сделать в рамках дополнения к Сноураннеру, который можно было сделать в рамках развития Мэдраннера. И в итоге будет уже четвертая отпочковавшаяся игра. Ну и во-вторых, кооператив здесь практически обязателен для получения удовольствия, а иначе это та еще тягомотина, а выпускать без него, вообще теряется смысл этой "новой" игры, которая очевидно будет просто обрубком.
Могли бы и ботов завезти в однопользовательский режим. Одному катать максимально скучно, засыпал за монитором.
Он же до этого был на релизе 🤡