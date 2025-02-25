Fable перенесена на 2026 год: Microsoft представила новые геймплейные кадры

Xbox Game Studios официально подтвердила, что долгожданная Fable от Playground Games выйдет не ранее 2026 года. Руководитель студий Xbox Крейг Данкан рассказал об этом в подкасте Xbox, отметив, что разработчикам нужно больше времени для реализации всех задумок.
Хотя это может расстроить фанатов, Данкан заверил, что ожидание того стоит. Он отметил, что Playground Games установили высокую планку качества с Forza Horizon, а новая Fable предложит самую детализированную версию мира Альбиона. В подкасте даже показали новые кадры игры, включая ранее упомянутого в Xbox Two Podcast оборотня.
Задержка не стала сюрпризом — Fable является одним из самых дорогих и амбициозных проектов Xbox. Кроме того, выход GTA 6 в 2025 году мог повлиять на решение Microsoft сдвинуть релиз, чтобы избежать конкуренции.
Господи, почему мне монстры кажутся красивее женской гг? 🤔
С чего ты взял, что оно имеет женский пол?
Значит это человеческая версия Тааш?🤔
Я скорее за этого джентльмена сыграю чем за неё
скорее всего
Это лицо... так и просит кирпича.
Думают что делать с повесточкой. Не хотят провала, значит придётся очень многое переделать. И хотя у майков есть деньги, это будут убытки. // Сергей Максимов
Сделать две версии: одну для радужных, вторую для нормальных игроков. Все будут счастливы. Profit
если бы... но это так не работает. Все равно будут разрабов поносить и кричать о ущемлениях. Сделали мод на ведьмака темнокожего - все норм, много лет никого не волнует. Делали моды, делающие кого-то из темнокожих белым - сносят с нексуса за пару часов. Сделали мод чтобы убрать радужные отношения в бг3 - снесли быстро. Хотя казалось бы не нравится, не устанавливай и все. Играй в ту версию которую хочешь...
Ты разве не слышал что повестка уже официально запрещена. Я думаю они в спешке еблище гг переделывают.
Проще "снести до основания и заново построить", чем вот это переделать...
ГГ все еще выглядит как цыганьё чумазое
Я им вроде ясно сказал что героем с такой хлеборезкой играть не буду, пусть пеняют на себя.
А они вроде ясно сказали, что в игре будет редактор персонажа)
Где такое говорилось?
Последняя сцена - разработчик пинает игрока, ждавшего релиз в этом году
Какая же гг страшная... Если не переделают или не добавят редактор, играть не стану.
Модеры переделают так или иначе
Чую, модеры в таком дерьме копаться даже постесняются.
В любой игре где персонажа намеренно уродуют ничего хорошего не бывает. Это база, значит руководит созданием игры бездарь, который получает деньги от Black Rock
спасибо не надо!
Клёвые бакенбарды
И как будто усики еще
Я бы вообще сказал, что у нее щетина 3-х дневная.
Это курица - прекрасный феникс .В сравнении с главной героиней)
Надеюсь задержка из-за того, что героиню будут отбеливать, делать пластику и наводить макияж, иначе все тщетно
Возможно, в игре вообще предусмотрен редактор ГГ, но разрабы в пиаре используют конкретную внешность и пол. Примеры такого есть.
Гг - просто мерзкое чудовище. Очередная повесточная параша.
С каких пор обычные женщины стали повесткой?
Игроки хотят сказочной красоты женщину) Но я бы предпочёл через мужского персонажа взаимодействовать с этим сказочным миром
а я хочу на феррари там ездить и с базуки по курицам стрелять. Можно мне оформить пожалуйста? или будем взрослыми людьми и принимать мир таким какой он есть?
Сидеть на сайте, где обсуждают компьютерные игры - одно из самых инфантильных развлечений, и что-то писать про "будем взрослыми"? Будь взрослым и брось уже чертей по экрану гонять)
- Убрать босс-файтинг (который практически в каждой игре - надоели, придумайте что нибудь новое уже плиз).
- Добавить возможность сделать своего персонажа и чтобы без воук фигни.
И чо останется без боссов, однообразные рядовые противники?
а тебе мешают делать персонажей без воук фигни?))))
В серии Fable никогда не было редактора персонажей. Похоже, что и в новой части не будет. Так что да, мешают.
читать научись
Больший упор на мозги. Например нужно взять базу противника - а для этого нужно, к примеру, набрать спецов, вместе с ними разработать план штурма и попробовать штурмовать.
Вот тебе концепция которую я выдумал прямо здесь, сходу, и который интереснее чем концепция босс-файтинга.
Атмосферы Фейбл нет совсем, арт дизайн обычный без изюминки, только название отсылает к серии.
Блэть пусть лучше вообще не выпускают это повесточное недоразумение, с отвратительно страшной главной героиней..... Вообще разучились персонажей делать, у руля квазимоды сидят, которые (Я ХУДОЖНИК, Я ТАК ВИЖУ) uguоты 6лять....
Если нельзя будет играть за мужского гг идет на три буквы этот воук калл
а в прошлых можно было пол менять? и где там воук?
В прошлых ты играл по умолчанию за мужчину для любителей ассоцировать себя бабой начиная со второй можно было выбирать пол гг
Только в третьей можно было выбирать изначально вроде. Ты так и не ответил, где ты там воук увидел?
Внешность гг, в трейлерах акцент на черных и сильных женщинах и с большой вероятностью будет лгбт+ тематика, если только из за новой политики сша они не вырежут повестку к релизу
Хотелось бы верить, что они взяли время что бы урезать повестку и дать возможность сделать нормального гг.
У меня вообще в какой-то момент такая мысль появилась.. Конечно оооооочень сомнительно что ее реализуют разрабы. Фэйбл - это же по сути сказка, волшебная история.
А у нас есть простенькая героиня, которая прям нарочито страшная. И вполне логично с точки зрения истории сказки, чтобы героиня прошла путь, нашла друзей, получила волшебные вещи, победила злодеев - и в подарок за свою доброту стала красивее. А если бы была злой - превратилась внешне в ведьму аля Гингема..
Но это фантазии, разрабы такого не сделают. За уродливого персонажа вполне можно играть, если это логично вписано в игровой мир и неписи логично реагируют на уродливость перса.. И при этом есть шанс что-то с этим сделать. Как в Сан Андреасе, - жрать бургеры и толстеть, или заниматься в тренажерке и набирать мускулы...
Ни одна сказка не учит красоте. Потому что красота это не добродетель и не постулат к которому нужно стремиться. Вы просто спермотоксикозники переростки и проецируете свои желания туда, куда не нужно.
в ряде сказок существует троп, при котором Иванушка-дурачок, сделав разные подвиги, окунулся скажем в пруд, в горящий суп, в печку и выпрыгнул красавцем, а завистливый враг его в этой печи просто сгорел. И красота в этих сказках не цель, а награда за добрые дела.
Ой, простите, я тут случайно наткнулся на это бурное обсуждение и не могу удержаться. Кажется, чьи-то нежные чувства были задеты “спермотоксикозными” фантазиями. Наверное, кому-то виднее, каким сказкам учить, а каким нет. Только вот, если вы такой гуру морали, почему так плохо знакомы с правилами вежливости? Или вам в детстве читали сказки только про злых троллей, которые плюются ядом на всех подряд? Может, стоит немного поучиться манерам у доброй феи, прежде чем учить других жизни? А то как-то диссонирует ваш “высокий моральный облик” с таким откровенным хамством.
Причем в основном это русские сказки, и дурачок после этой процедуры еще и умнел, чтобы быть достойным какой-нибудь Шамаханской царицы. Матриархат правил. Но женская красота, по-моему, во всех сказках была если не наградой, то важным условием: везло всегда хорошеньким, которых достаточно было отмыть и принарядить, как Золушку, или снять ослиную шкуру. Отчасти это было и наградой, но для мужчин, которые за свои действия вместо Царевны-лягушки - то есть, страшной как жаба девицы - получали полноценную царевну. Белоснежка, которая на свете всех милее, Василиса Прекрасная и прочие дамы. Где сказки об умненьких, но невзрачненьких, где? Но вот в этой игре превращения в ведьму от разрабов как раз можно ожидать, если они будут следовать традициям. В Fable ведь все так и было: у героя в зависимости от поступков менялась внешность, отрастали рога или нимб, наращивались мускулы или наоборот жирок с мясных пирогов... Может, в новой игре просто изначально злая героиня, кто знает? )
Падчерица из "Морозко" не описывается как красивая. Аленушка из "Сестрица Аленушка и братец Иванушка" - обычная деревенская девица, ничем не примечательная внешне. "Дочь бедняка и царь" - там тоже не красавица.
Из более известных - Василиса Премудрая нигде не описывается как однозначно красивая. В сказках про нее иногда говорится только "красна девица" и "добра молода". Это не значит, что она была страшненькой, но в ее случае внешность отходит на второй план перед ее умом. В общем, примеры есть. Но тут есть и риск скатиться в долгую дискуссию, если начать анализировать само понятие женской красоты в те далекие времена, потому что оно сильно отличалось от современного; молодость, здоровье и добродетель автоматически делали женщину красивой в народном представлении.
Стоп, а вдруг она спецом уродина по сюжету, а в конце игры расколдуется и станет прям как Цири в лучшие годы?.. Мда помечтал.
Ну если они в качестве ГГ оставят ЭТО, то можно в принципе не ждать выхода игры.
Представьте сцену: запускаете вы Fable в 2026м, видите сцену как гг из трейлеров гуляет по полю, и поёт. А на заднем фоне диктор рассказывает о героине и её надвигающейся подвигах. Вы уже приготовились биться в конвульсиях от её внешности, и уже одновременно с игрой открыли PG чтобы настрочить очевидные вещи мол бэ-фу-бяка. И как тут резко бац, героиню съедает большая жаба. И на этом фоне выходит настоящая героиня, и диктор такой невозмутимым голосом говорит "какие опасности и коварные обманы её ждут на пути?". И игрок с порваной лыбой на лице, удаляет свой гневный коментарий, со слезами на глазах держа иконку трампа у сердца. Было бы забавно, если так обыграть. Но такого не будет.
если только за эту херню играть, то скип сразу
Они продвигают игру, показывания первым планом это чудовище... Гении...
Да уж лучше отменили совсем такую срань
Как так, почему Трамп с Маском еще не добрались до этой ереси?
а чо тут? Женщина целая?
На волколака пошла без серебряного меча она что дура ?
раньше персонажей пытались сделать красивее и аляпистее,а теперь .. тут даже чудо не поможет
Какая же она страшная
Какая же она страшная ...
Походу эти тоже из-за Трампа перенос сделали, чтоб хотя бы чуточку повесточки убрать из игры. Нагоняев получить боятся.
А если серьёзно. Вроде красиво, но вроде нет ощущения сказки, как оно было с предыдущими Fable. И потом, как только в кадр попадает мордочка главной героини, так мне плохо становится с её вида. Я понимаю, что в реале такие люди тоже могут быть, но здесь игра, а не реал. Почему в игре нельзя играть за красивых? Тем более, когда игра пытается быть сказкой? Мне реал не нужен в играх. В играх мне нужны игры. Когда уже все эти радужные неадекваты перестанут портить внешность персонажей? Или хотя бы галочку в настройках игры тогда уж сделали бы, чтоб выбор был играть "ЗА красивого" или "ЗА не красивого". А так получается "жри, что дают", либо сиди голодный. А самое смешное здесь, что в трейлерах по игре окружающие NPC гораздо красивее главной героини... просто нет слов.
ну местами графончик прям топ
Да не только местами а прям всегда.
вот это чувырла... уухахухауха
да ладно вам, модом подправят и будет порядок, если дело будет только в лице.
ГГ похожа на знакомого татарина
Так то норм, но эта морда...
Хаха. Да тут самый главный монстр это вот «Это» недогерой.
очень неудачная модель главной героини
А жаль, с бегающим рядом пёселем было веселее...
ГГ стремная, природа и графика ничего так. Посмотрим каким сюжет, геймплей будет и прочее, когда выйдет.
Будут вырезать повестку по возможности, чтобы минимизировать убытки.
Упоротые, больные дегенераты.
гг квазиморда,нет спасибо я лучше в KCD буду дальше играть
Без мода на изменение внешности этой героини играть точно не буду .
Надеюсь нейросети помогут.
Маатерь божья...
Жаль не представили нормального гг
Эта та самая Баба Зина, которая антифриз пила на протяжении 6 лет? Очень похожа!!!
Моддеры ведь принимают донаты...?
А что реально за этО играть надо будет? там не будет редактора или выбора пола м/ж хотя бы, кто в курсе?
Сплюнь!
Как была уродина так и осталась , ну подожду пока модеры сделают красотку и можно будет сыграть )))
первый мод должне будет превратить обезьяну в человека. Неужели разрабы не видят?:??? О боже....
Надеюсь персонаж настраиваемый ?
Курицу за что....
выглядит как вызов свиткам
Традиция в этой серии
За титул *Курощуп*
Аво и Скорм,пожалуйста сделайте так чтобы вышла хорошая игра
Никак повестку собираются срочно удалять из игры, ах-ха-ха !
Пусть не волнуется, может делать игру хоть до гробовой доски, мы терпеливые — не торопимся упиваться его "шедевром".
Может лицо наконец доработают?) Хотя наврятли....
хм, аналог ведьмака?
или мне показалось?
Смеешься чтоль) Скорее Готики
Безопасный стерильный ремейк 2 и 3 частей с теми-же монстрами, не прорыв, но время убить сойдёт
И Fable похороним...ничего не оставьте из детства, собаки!
Нуууу, за такой ТОПовый графон, левел-дизайн и довольно крутую анимацию я очень даже готов принять эту героиню.
ИМХО: прикинь, вот будет прикол от разрабов, если в итоге окажется, что в игре будет редактор ГГ, то есть в рекламных роликах и т. п. нам показывают определённую героиню, но при игре игрок сможет выбрать пол и редактировать внешность ГГ.
Посмотрите трейлеры Mass Effect, в них всегда демонстрируется дефолтный Шепард (белый мужчина с конкретным лицом), но в самой игре можно выбрать пол и менять внешность.
НО есть очень плохой пример, где я так же купился сначала на графон, левл-дизайн и в итоге оказалось, что игра пресная - Star Wars Outlaws
Выглядит хорошо, вот только внешности персонажей (которых увидел в видео) не хватает карикатурности, слишком они натуралистичны. Лишь бы по итогу не заставили играть за женского персонажа (тем более такого), а дали создать своего Курощупа (по крайней мере проскакивали слухи о возможности играть за мужского гг).
Больше похоже на какое-то усредненное фэнтези, чем на первые Fable, где все выглядело цветастым, сказочным и наивным. Но в целом мир симпатичный, ликантроп такой классический, пинание куриц вернули... Куда бы вместо курицы пнуть эту героиню? Конечно, и за Элой играли, так что не привыкать. Но все-таки до последнего буду надеяться на редактор или хотя бы выбор пола. Или на моды.
Может Трамп пнул студии и сейчас начали урезать всякие бредятины? Говорят то, что всякие п*дор@сы выходят против Трампа. А чего же это так? А, да, пинают тех кто сидел у кормушки и пихал всех этих меньшинств всюду. Может вот и отправили на переделку. Но чет я как-то не особо и жду проект. Столько лет прошло, а Басня уже скатывалась куда-то в не очень. Шансы то, что сейчас выйдет шедевр как по мне малы. Ничего особо не ожидаю.
А ты думаешь то, что там не будет повестки? Очнись, эта повестка уже всюду. Сильные и независимые бабы которые ущемляют мужиков и выглядит как тупая комедия. Трансы, темнокожие и т.д... Я вот лично надеюсь то, что это зло победят и начнут думать над сюжетом, а не кого сделать черным трансом. Черная русалочка зашла? Будет тогда и черный русалк-транс :D
Еще раз оглянись на ВСЁ. Включая фильмы, сериалы. Такие повестки пробивают дно, но их продолжают пихать т.к во всех структурах там на западе сидят эти самые деятели. Найм сотрудников идет даже среди этих самых меньшинств. Гоняться не за умом, а как набрать персонал п*дор@сов. Да, безусловно талантов можно найти и среди таких людей, но как видим на практике такие труды, повестки пробивает лишь дно. Однако на законадательном уровне закреплено набирать такой вот персонал, пихать эту повестку. А сейчас этому всему дают пинок под зад. Есть 3 пола. Мужской, женсуий и по которому ходят. А эти всякие ОНО не нужны. Сегодня человек, а завтра захотел быть единорогом. Что тут хорошего в целом можно сделать? Я лишь хочу что бы стало всё НОРМАЛЬНЫМ. Если делают что-то историческое(основано на исторических событиях), а события очень далекие, то пихать туда черных на первый ряд не лучшая затея т.к они были рабами и изменять вовсе человека меняя ему пол, цвет кожи или ориентацию так же не надо. Не надо переснимать фильмы изменяя пол персонажей для галочки отработав повестку. Как пример были охотникиза привидениями в женском составе. Тупая комедия в которой бабы сильные и независимые издеваются на мужиками. Это так тупо выглядит, потужно, комедия какая-то. Вот только все плакали с такой комедии. Чего же картина провалилась? А, дай я угадаю. Зрители уроды и мужланы не оценили сильных и независимых баб
Судя по гемплейным кадрам, это-"уныленькое дерьмецо"
Fublya - трамп ,сожги их на костре пожалуйста
мда, без крови
Жаль, что майкрософт не сможет обанкротиться, как юбисофт, делая такие шлаковые дорогие игры
Не везет Xbox, не одного нормального эксклюзива))) 🤣 А хотя какие эксклюзивы, если она на ps5 все равно выйдет
Снова каких-то страшных гг понаделали, неудивительно, боятся выпускать это в релиз.
https://www.yandex.ru/video/preview/4438794011137147692
Это всё что угодно не Fable.
Опять женщина-воин, которых в природе не существует?
В топку.
Ну было бы странно если бы вы сейчас женщину-война встретили
Щя еще подключаться защитники животных и окончательно этих мрaзот уничтожат, вы смотрите бедную КУРОЧКУ бьёт какая-то фЭмка -_- (правда на дворе 25й год) , а это время перемен и они уже вымирающий вид... Т.ч. пора пинать этих мудней , которые такое пропускают и генерируют. При этом красиво отмазались(АЛЬФА) билд, типа еще все поменяется... Там кстати WB Чудо-бабу отменили, видимо забздели гнева и даже взяли и ЗАКРЫЛИ студию (Монолит) О_о, хотя могла получиться нормальная игра(наверно) причем должа была выйти в 26 году уже.
Лучше бы ее вобще отменили. С той самой Fable новая часть не имеет ничего общего. Я не удивлюсь если команда разработчиков даже в старые игры серии не играли, поэтому и не знают как сделать игру.
Зачем ее отменять? Нужно же давать фанатам надежду, в году так 28 может и выйдет, она у них видимо вообще не готова раз в начале года уже перенесли
Слишком уж корявая какая то, с переносом тот же самый прикол как римейком Prince of Persia: Sands of Time когда на конференции Ubisoft сказали что спустя три года игра только в 2026 году выйдет
Это УЖАСНо
Посмотрел этот ролик, и вот что могу сказать точно. Графику и геймплей с3,13здили с Хогвартс Легаси, просто пипец как похоже.
Всем кто кринжует от ГГ: лицо взяли с женщины (не транс, не мутант, а нормальная, местами симпотная баба). Просто сами разрабы так херово ее сделали такой, что она напоминает какого транса.
В этом и есть суть повестки. В с SW Outlaws было тоже самое. Актриса с которой делали внешность гг достаточно симпатична, но в игре из неё сделали уродца.
Просто не далют красивых гг, потому что какаое-нибудь страшилище якобы может обидеться, что персонаж в игре красивый а она нет.
Так и живем))
Выглядит плохо. Эти анимации...
Ты наверное в авовед переиграл)
Вангую игра очередной скрытый ген. Ибо даже в первых демонстрациях над внешностью ГГ местные жители угарали. Где вы такое в других играх видели?!
Фанатичные антиповесточники которые строчат свой бред ниже, после релиза переобуются.
да тут не игры обсуждают, а как их заставляют с мужиками мутить и делать трансов в редакторе персонажа.
А теперь сравните какую красоту наш игрострой создавать умеет.
"Очень красиво" нейронка нарисовала...
Какую?
На картинке то все збс, а как в игре дела обстоят? Надеюсь игра на UE5, а не на картонных движках.
А арты то и я рисовать могу, а уж если еще и нейронку подключить и только дорабатывать то, что она выплевывает... уххх...
Ой, ай.. я смотрю наши то тоже не отстают от трендов, хотя нет, отстают. Повесточку на западе уже отменяют, а наши только впихивают еще.
Кстати выглядит игра очень не очень на 2025. даже Xcom2 и то получше выглядит. Хотя вышел уже очень давно.
Да не какую, это просто картинка. Я глянула. Персонажи там выглядят, ну так себе. Графика годов 2012+ с небольшим.
Извини но когда наличие негра прям стало 100% повесткой ?
почему нельзя был взять на роль главной героини не этого монстра а хотя бы Аню....ведь денег же у них немерянно и могли бы заплатить за образ гг
кто это
Аня
Какое отношение она имеет к этой игре? Ей эта роль не подошла бы также как и Фуриоса
Очень информативно. Кстати внешка так себе. Видала и покрасивее. Глаза у нее куда-то поехали на 1-ой фото. без обид.
Да ладно нормально, многие мечтали поиграть за Фиону в отдельную игру
Адепты секты повестка ваш час настал, снова.
Секты повестка, ты в нём находишься, держи нас в курсе.
Уже набежали орки. УГА-БУГА ОНА НЕ КРАСИВА, ПЕНИС НЕ СТОИТ, МОЯ НЕ ИГРАТЬ, УГА-УГА.
Мне нравится. Красочно, сочно, и ГГ прикольная, необычная.
вышла бы игра лет 15 назад, ни кто бы про ее лицо и не говорил
Нормальная деваха, без украшательств. Жаль конечно, что своего перса нельзя создать.
каюсь, но чем больше смотрю с ней роликов, тем более нормальной она смотрится.
я бы подкатил :)
Просто все привыкли к силиконовым куклам. Не воспринимают другую внешность)