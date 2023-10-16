Fabledom получила новое обновление Fairytales and Community ©

Инди-разработчик Grenaa Games в сотрудничестве с издателем Dear Villagers объявили, что третье крупное обновление для сказочного строителя городов Fabledom вышло в раннем доступе Steam. Помимо нового ключевого оформления игры, последнее обновление «Сказки и сообщество» предлагает огромное количество новых сказочных встреч, в том числе около 50 новых мировых событий, 30 целей, новые здания и огромное количество улучшений качества жизни. и оптимизации.

Некоторые из этих волшебных сказочных встреч включают непонятого циклопа Эрика Одноглазого, потерянную девушку в красном капюшоне, ищущую дом своей бабушки, ведьму и ее хижину, гномов-эмиссаров и флейтующего фавна.

Также вас ждет множество новых мировых событий, в том числе торговец, продающий волшебные бобы, и возможность получить известие от своих ближайших родственников. Возможно, они смогут немного сократить расходы? Кроме того, Fabledom получит новые ежемесячные и годовые цели, предлагающие долгосрочные цели для преданных строителей городов.

В этом последнем обновлении также добавлено несколько новых зданий, в том числе Гильдия рабочих - поскольку члены гильдии могут переносить больше материалов и строить здания быстрее, чем обычные рабочие - банк, который позволяет вам увеличивать налоги для увеличения средств за счет ваших вымыслов. счастье, Большой театр и Рыбацкая хижина, где можно собирать морепродукты из близлежащих водоемов.