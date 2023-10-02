Крупное расширение для Factorio выведет поезда на совершенно новый уровень ©

В конце августа мы получили анонс крупного расширения для Factorio под названием Space Age. Действие игры перенесется в космос, что позволит нам колонизировать другие планеты.

Для этого необходимо развивать не только звездный флот, но и наземную инфраструктуру, хотя бы для того, чтобы обеспечить более эффективную транспортировку материалов на фабрики. Разработчики из Wube Software позволят сделать это, в частности, за счет появления совершенно новых железнодорожных маршрутов - дополнение Space Age позволит строить надземные железные дороги.

В недавнем сообщении в блоге разработчиков было объявлено, что в грядущем дополнении игроки смогут поднимать свои железнодорожные маршруты над землей.

В строительстве надземных маршрутов помогут два новых строительных элемента: подъемная рампа и опоры, которые необходимо будет устанавливать вдоль маршрута с определенными интервалами для поддержания устойчивости конструкции.

Опоры также смогут определять направление линии - мы установим их в 8 различных направлениях.

Надземные трассы смогут проходить не только по суше, но и по водоемам - таким образом, наконец-то появится возможность создавать железнодорожные мосты.

Разработчики поясняют, что многоуровневые железнодорожные маршруты будут полезны в дополнении, так как с расширением пространства игроки будут строить все больше и больше. Увеличение пропускной способности инфраструктуры пригодится в этом случае. В блоге, который вы найдете здесь, можно найти множество gif-изображений, демонстрирующих новую железную дорогу в действии.

Подземная железная дорога должна появиться в Factorio вместе с дополнением Space Age, когда стратегия превратится в Factorio 2.0 (расширение также будет сопровождаться бесплатным обновлением). Это произойдет летом 2024 года.