Симпатичный симулятор фермерства Fae Farm появится 8 сентября на Nintendo Switch и ПК ©

Phoenix Labs сегодня объявила дату выпуска и поддержку новой платформы ПК для Fae Farm, предстоящего уютного симулятора фермы, в рамках очаровательного нового трейлера, премьера которого состоялась на демонстрации Summer Game Fest. Выходящая 8 сентября 2023 года на Nintendo Switch, Steam и в Epic Games Store, Fae Farm призвана поднять планку жанра, предлагая геймерам во всем мире завораживающий, наполненный магией опыт.

Fae Farm отправляет игроков в живописное приключение, демонстрирующее искусство и дизайн мирового класса Phoenix Labs. Каждый день игроки будут ухаживать за своими фермами и сельскохозяйственными животными, подружиться с жителями Азории, исследовать различные среды, собирать ресурсы, украшать свои дома и погружаться в глубины мира, чтобы раскрыть магию, которая им понадобится, чтобы восстановить его великолепие. Игроки также могут пригласить друзей и семью присоединиться к своим приключениям через многопользовательскую онлайн-игру на всех платформах, а также локально на Nintendo Switch с помощью специальной беспроводной функции.

Fae Farm расширяет основные элементы жанра, предлагая игрокам глубокий симулятор фермы, который можно адаптировать именно для них. Игроки будут использовать надежный редактор персонажей, чтобы настроить все, от типа тела и цвета волос до различных черт лица, прежде чем отправиться в мир. Каждая усадьба в Fae Farm дает игрокам возможность проектировать свои дома по своему желанию, как внутри, так и снаружи. «Уютная система» фермы фей вознаграждает игроков за создание специальной мебели и домашнего декора, ежедневно повышая их здоровье, выносливость и ману.