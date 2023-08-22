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Fall Guys: Ultimate Knockout 04.08.2020
6.1 123 оценки

Трейлер боевого пропуска в Fall Guys в коллаборации с Final Fantasy 14

Solstice
Новости

В период с 22 августа до 3 октября вы сможете приобрести восемь нарядов и кучу других сверкающих вкусностей!

В игре появились восемь скинов Войнов Света такие как: Альфино, Алисаи, Драгун, Намадзу, Губбу, костюм Белого мага, а также скины толстого чокобо и толстого чёрного чокобо.

Fall Guys - бесплатная кросс-платформенная игра, в которой вы сражаетесь со своими соперниками за первенство в различных раундах безумной полосы препятствий до тех пор, пока не останется один победитель.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
JohnTornton

бесплатно? (прост не шарю за игру)

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