Трейлер боевого пропуска в Fall Guys в коллаборации с Final Fantasy 14

В период с 22 августа до 3 октября вы сможете приобрести восемь нарядов и кучу других сверкающих вкусностей!

В игре появились восемь скинов Войнов Света такие как: Альфино, Алисаи, Драгун, Намадзу, Губбу, костюм Белого мага, а также скины толстого чокобо и толстого чёрного чокобо.

Fall Guys - бесплатная кросс-платформенная игра, в которой вы сражаетесь со своими соперниками за первенство в различных раундах безумной полосы препятствий до тех пор, пока не останется один победитель.