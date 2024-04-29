FOnline 3, многопользовательская игра, основанная на классической Fallout 1997 года, получила новое крупное обновление

Разработчики FOnline 3 только что выпустили новое обновление. Если вы не знаете, FOnline 3 - это многопользовательская версия классического Fallout 1997 года.

В FOnline 3 вас ждет множество квестов и миссий, как больших, так и маленьких. Вы будете исследовать самые разные места в мире, встречая по пути различные группы и существ.



Помимо миссий и заданий, которые вы выполняете в одиночку, в FOnline 3 есть PvP, где вы можете сражаться с другими игроками. Независимо от того, один вы или с друзьями, вам придется остерегаться всех этих сложных вещей. А по мере прохождения игры вам нужно будет приобретать новое снаряжение и вещи, которые помогут вам в ваших приключениях.



Патч 5.5 содержит крутые вещи, которые сделают игру еще лучше. Теперь, когда вы повышаете уровень в PvE, каждые 250 уровней вы будете разблокировать крутые перки. Некоторые перки позволят увеличить срок службы оружия и брони, другие дадут вам устойчивость к различным видам урона или особые боевые бонусы.

В этом обновлении разработчики также добавили несколько новых комбо, таких как Atomic Savant, Muscular Physique и Coolheaded. Эти комбо дают вам особые преимущества в боях. Кроме того, в War Event были внесены некоторые значительные изменения, например, скорость получения валюты и снаряжение, которое можно получить у NPC.



На этом улучшения не заканчиваются. Разработчики также внесли множество изменений, чтобы игра была честной и интересной для всех. Они доработали такие вещи, как вероятность критического удара и бонусы, помогающие противостоять урону. Кроме того, они сделали специальные способности некоторых персонажей еще лучше.



Кроме того, вы можете ожидать дополнительных улучшений. Теперь, если вы достаточно хитры, вы можете прятать тела, используя навык "Ловушки". Разработчики также улучшили картинки для перков, чтобы было проще понять, что они делают. Кроме того, если вы поддерживаете игру, то получаете дополнительные возможности, например, возможность редактировать свои крики ярости.



Скачать последнюю версию FOnline 3 можно с ее официального сайта. Ниже вы также можете найти старый трейлер к ней. Этот трейлер даст вам представление о том, чего вы можете ожидать от игры.