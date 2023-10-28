Fallout 3 получила отличный мод, который меняет освещение всех интерьеров

Моддер TheKetzku создал потрясающий мод для Fallout 3, улучшающий освещение внутри всех зданий. Если вы планируете снова сыграть в Fallout 3, вам обязательно стоит опробовать этот мод.

Моддер говорит, что ATMOS – Interior Lighting Overhaul добавляет особые улучшения освещения в игре. Освещение выглядит лучше, добавляя в игровое окружение такие вещи, как глобальное освещение, блум и излучательные настройки. Это значит, что внутри зданий в игре теперь в два раза больше узлов освещения.

Моддер разделил источники света на два типа: один — основной свет, а другой — отраженный свет. Это делает игру еще лучше благодаря новому статическому глобальному освещению. Моддер также изменил цвета в игре, чтобы они соответствовали освещению в разных местах. Кроме того, он позаботился о том, чтобы специальные эффекты, такие как туман и световые лучи, выглядели правильно.

Мод ATMOS – Interior Lighting Overhaul можно скачать по ссылке.