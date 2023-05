Авторы фанатского ремейка первой части Fallout показали карту мира ©

Авторы проекта Fallout: Vault 13, представляющего из себя перенос оригинальной игры Fallout 1997 года на движок Creation Engine от Fallout 4, опубликовали запись на своём Discord-сервере, в котором сообщили о том, что в ближайшее время следует ожидать больше нового контента по проекту по мере приближению к выпуску демоверсии.

Время скриншотов! Обратите свой взгляд на Пип-Бой карту Иньо, мира, который вы будете исследовать в предстоящей демоверсии! Играбельная зона составляет приблизительно 1/3 от размера Содружество, и позволяет вам исследовать Убежище 13, Убежища 15, Шэйди Сэндс, лагерь Ханов и множество других новых локаций в пустоши! - cullinwino, соруководитель проекта

В рамках новостей по проекту лидер команды cullinwino опубликовал изображение с картой мира, которая будет присутствовать в демоверсии. В рамках демоверсии игрокам будет доступен небольшой кусочек Основного региона под названием The Inyo (прим. Иньо, один из округов Калифорнии), который будет включать в себя Убежище 13, Убежище 15, лагерь рейдеров-Ханов, а также некоторые новые локации.

Карта Иньо

По заявлению авторов размер Иньо составит 1/3 от размера Содружества, игрового мира Fallout 4 (размер которого составляет приблизительно 25 квадратных километров), а Основной регион тем временем будет разбит на отдельные зоны-миры, которые игрок сможет исследовать самостоятельно. Данное изменение сделано в связи с различным подходом к дизайну Fallout и Fallout 4. В то время как в Fallout 4 у игрока был бесшовный мир, изучение которого происходило непосредственно в рамках игрового процесса, в Fallout игроку была доступна глобальная карта мира, на которой герой был обозначен схематичной красной точкой, а непосредственно игровой процесс происходил на локациях, обозначенных зелёным кружком. Игрок фактически игрок мог остановиться в любом месте на карте либо самостоятельно, либо в рамках случайных встреч в духе нападения бандитов, однако каждая такая зона использовала один из нескольких шаблонов в зависимости от биома карты.

Поскольку воссоздать огромный Основной регион, чей фактический размер составляет ~158 километров против ~25 квадратных километров Содружества, будет невероятно долго и затратно, авторы решили поделить мир на зоны, которые они решили дополнить новыми локациями и точками интереса.

Зона глобальной карты оригинального Fallout, которую авторы модификации используют для создания Иньо

Дата выхода демоверсии проекта (как и полной версии) пока неизвестно. На вопрос автора статьи о том, когда покажут демоверсию представитель проекта ответил гифкой с Гейбом Ньюэллом, говорящим "Такие дела требуют время".

Примечательно что ранее уже существовал похожий проект под названием Fallout: The Story, который должен был перенести первую часть Fallout на движок Fallout: New Vegas (Gamebryo). Разработка этой модификации была отменена после выпуска демоверсии, которая включала в себя Убежище 13, Убежище 13, Шэйди Сэндс и Джанктаун. Скачать Fallout: The Story можно здесь.