Fallout 4 10.11.2015
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Авторы фанатского ремейка первой части Fallout показали карту мира

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Саня Цукино Усаги

Авторы проекта Fallout: Vault 13, представляющего из себя перенос оригинальной игры Fallout 1997 года на движок Creation Engine от Fallout 4, опубликовали запись на своём Discord-сервере, в котором сообщили о том, что в ближайшее время следует ожидать больше нового контента по проекту по мере приближению к выпуску демоверсии.

Время скриншотов! Обратите свой взгляд на Пип-Бой карту Иньо, мира, который вы будете исследовать в предстоящей демоверсии! Играбельная зона составляет приблизительно 1/3 от размера Содружество, и позволяет вам исследовать Убежище 13, Убежища 15, Шэйди Сэндс, лагерь Ханов и множество других новых локаций в пустоши! - cullinwino, соруководитель проекта
Время скриншотов! Обратите свой взгляд на Пип-Бой карту Иньо, мира, который вы будете исследовать в предстоящей демоверсии! Играбельная зона составляет приблизительно 1/3 от размера Содружество, и позволяет вам исследовать Убежище 13, Убежища 15, Шэйди Сэндс, лагерь Ханов и множество других новых локаций в пустоши! - cullinwino, соруководитель проекта

В рамках новостей по проекту лидер команды cullinwino опубликовал изображение с картой мира, которая будет присутствовать в демоверсии. В рамках демоверсии игрокам будет доступен небольшой кусочек Основного региона под названием The Inyo (прим. Иньо, один из округов Калифорнии), который будет включать в себя Убежище 13, Убежище 15, лагерь рейдеров-Ханов, а также некоторые новые локации.

Карта Иньо
Карта Иньо

По заявлению авторов размер Иньо составит 1/3 от размера Содружества, игрового мира Fallout 4 (размер которого составляет приблизительно 25 квадратных километров), а Основной регион тем временем будет разбит на отдельные зоны-миры, которые игрок сможет исследовать самостоятельно. Данное изменение сделано в связи с различным подходом к дизайну Fallout и Fallout 4. В то время как в Fallout 4 у игрока был бесшовный мир, изучение которого происходило непосредственно в рамках игрового процесса, в Fallout игроку была доступна глобальная карта мира, на которой герой был обозначен схематичной красной точкой, а непосредственно игровой процесс происходил на локациях, обозначенных зелёным кружком. Игрок фактически игрок мог остановиться в любом месте на карте либо самостоятельно, либо в рамках случайных встреч в духе нападения бандитов, однако каждая такая зона использовала один из нескольких шаблонов в зависимости от биома карты.

Поскольку воссоздать огромный Основной регион, чей фактический размер составляет ~158 километров против ~25 квадратных километров Содружества, будет невероятно долго и затратно, авторы решили поделить мир на зоны, которые они решили дополнить новыми локациями и точками интереса.

Зона глобальной карты оригинального Fallout, которую авторы модификации используют для создания Иньо
Зона глобальной карты оригинального Fallout, которую авторы модификации используют для создания Иньо

Дата выхода демоверсии проекта (как и полной версии) пока неизвестно. На вопрос автора статьи о том, когда покажут демоверсию представитель проекта ответил гифкой с Гейбом Ньюэллом, говорящим "Такие дела требуют время".

Примечательно что ранее уже существовал похожий проект под названием Fallout: The Story, который должен был перенести первую часть Fallout на движок Fallout: New Vegas (Gamebryo). Разработка этой модификации была отменена после выпуска демоверсии, которая включала в себя Убежище 13, Убежище 13, Шэйди Сэндс и Джанктаун. Скачать Fallout: The Story можно здесь.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Озверин

вот это любопытно. (в целом, мне даже и на движке Doom такая конверсия была бы интересна, лишь бы полноценная игра вышла)
надеюсь, им хватит и терпения, и чувства меры. первый Фолл был небольшой по масштабу. не надо усложнять и тут.

4
0ncnjqybr

Очередной долгострой, который не завершат никогда.

2
rwsia

масштабно, но пусто и скучно, в 3 асти под каждым кустом было что-то интересное, а тут разрабы стремятся к масштабности

0