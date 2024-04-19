Fallout 4 достиг пика в 100 тысяч игроков в Steam

За неделю франшиза Fallout стала одним из главных трендов в мире развлечений. А началось все с того, что 10 апреле компания Amazon представила зрителям свой сериал Fallout, производство которого велось с 2022 года. Сериал получил высокую оценку критиков, которые особо отметили игру актеров (особенно Пурнелла, Аарона Мотена и Гоггинса), сценарий, визуальные эффекты, дизайн и верность оригинальному материалу.

Подобный успех крайне положительно сказался на Bethesda, владельцах франшизы Fallout. Ряд классических игр, начиная с самых последних версий, покорили новую аудиторию и заставили ветеранов вновь отправиться в постапокалиптические земли. Среди них, пожалуй, особенно выделяется Fallout 4, собравший в Steam 100 000 одновременных игроков. Но главное достоинство Fallout 4 - это контент, создаваемый сообществом, а именно знаменитые моды.

Стоит напомнить, что позднее в этом месяце для Fallout 4 выйдет бесплатное обновление, в котором будет бесплатно доступен весь контент Creation Club, а также улучшения производительности и хотфиксы, и, наконец, полная поддержка Steam Deck от Valve. Что касается модов, то подобное крупное обновление может привести к нарушению работы некоторых модов, которые и так нормально работают в текущей версии игры.

Fallout 4 доступна на PS4, Xbox One и PC (Steam). После релиза обновления игра также получит версии для PS5 и Xbox Series S/X.