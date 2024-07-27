Разработчики раскрыли несколько новых деталей о предстоящем крупном обновлении для Terraria

Разработчики из студии Re-Logic делятся новостями, которые появятся в Terraria в этом году в масштабном обновлении под номером 1.4.5.

В недавнем сообщении на официальном форуме игры разработчики продемонстрировали новое оружие класса «кнут» в действии. Описание нового оружия говорит о том, что мы будем иметь дело с мощным предметом. Действительно, предполагается, что оно «пропитано силой королевы Террарианских джунглей». Более того, это описание в сочетании с характерным внешним видом оружия указывает на то, что оно попадет к нам в руки только после победы над одним из самых поздних (и лучше всего выполненных) боссов во всей игре - Плантерой.

Более того, по случаю презентации нового оружия разработчики также показали фрагмент локации «Храм в джунглях» (ниже), который, судя по всему, сильно «подправлен» по отношению к текущей версии игры.

Но это еще не все: разработчики также рассказали, что в обновлении 1.4.5 в Terraria появится новый набор звуковых эффектов для персонажей. Вместо монотонного «ах» при взмахе мечом наш протагонист вскоре сможет издавать... зомбиподобные звуки.

К сожалению, несмотря на эту новость, разработчики из Re-Logic пока не готовы назвать дату выхода патча 1.4.5. Тем не менее, его дебют все еще запланирован на этот год - возможно, в самом его конце.