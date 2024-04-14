Релиз мода Fallout London отложили из-за выхода некстген-обновления для Fallout 4

Fallout London - один из самых обсуждаемых и долгожданных модов в истории франшизы. Целая команда работала над созданием этого игрового мода к Fallout 4 в течение нескольких лет, регулярно публикуя обновления и неизмеримо расширяя горизонты мода. Мы видели, как знаменитости привлекались для озвучивания, как разработчиков нанимали в Bethesda Game Studios, и как множество людей обсуждали в сети ожидания от этого амбициозного мода.

Недавно команда вышла в социальные сети, чтобы сообщить, что выход Fallout London, который должен был состояться на следующей неделе, отложен на неопределенный срок в связи с приближением некстген-обновления для Fallout 4.

В недавнем видеоролике Team FOLON объяснила, что из-за грядущего обновления последние четыре года нашей работы могут просто сломаться".

Ожидается, что обновление Fallout 4 для следующего поколения выведет из-под контроля тысячи модов, в основном из-за того, что оно, несомненно, затронет мод 'F4SE', который является расширением скриптового функционала Fallout 4. Многие моды зависят от него, и он неизбежно окажется под ударом - по крайней мере, временно - из-за амбициозного обновления Fallout 4, выпущенного Bethesda Game Studios в 2015 году.

В недавно выложенном видео, которое вы можете посмотреть ниже, было сказано, что Bethesda никогда "не общалась" с командой Fallout London, но некоторые бывшие члены команды являются работниками Bethesda Game Studios.

Мало того, было подтверждено, что Nexus Mods, место номер один для модов Fallout, не может разместить Fallout London, поскольку размер файла просто слишком велик. Вместо этого мод Fallout London будет размещен на GOG.

Пока неизвестно, будет ли это задержка на день, неделю или месяц - известно лишь, что Fallout London пока не выйдет.