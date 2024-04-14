Релиз мода Fallout London отложили из-за выхода некстген-обновления для Fallout 4

Fallout London - один из самых обсуждаемых и долгожданных модов в истории франшизы. Целая команда работала над созданием этого игрового мода к Fallout 4 в течение нескольких лет, регулярно публикуя обновления и неизмеримо расширяя горизонты мода. Мы видели, как знаменитости привлекались для озвучивания, как разработчиков нанимали в Bethesda Game Studios, и как множество людей обсуждали в сети ожидания от этого амбициозного мода.
Недавно команда вышла в социальные сети, чтобы сообщить, что выход Fallout London, который должен был состояться на следующей неделе, отложен на неопределенный срок в связи с приближением некстген-обновления для Fallout 4.
В недавнем видеоролике Team FOLON объяснила, что из-за грядущего обновления последние четыре года нашей работы могут просто сломаться".
Ожидается, что обновление Fallout 4 для следующего поколения выведет из-под контроля тысячи модов, в основном из-за того, что оно, несомненно, затронет мод 'F4SE', который является расширением скриптового функционала Fallout 4. Многие моды зависят от него, и он неизбежно окажется под ударом - по крайней мере, временно - из-за амбициозного обновления Fallout 4, выпущенного Bethesda Game Studios в 2015 году.
В недавно выложенном видео, которое вы можете посмотреть ниже, было сказано, что Bethesda никогда "не общалась" с командой Fallout London, но некоторые бывшие члены команды являются работниками Bethesda Game Studios.
Мало того, было подтверждено, что Nexus Mods, место номер один для модов Fallout, не может разместить Fallout London, поскольку размер файла просто слишком велик. Вместо этого мод Fallout London будет размещен на GOG.
Пока неизвестно, будет ли это задержка на день, неделю или месяц - известно лишь, что Fallout London пока не выйдет.
Правильно сделали. Ещё хз какое там обновление Беседка выкатит.
А в чем проблема Ну выпустили бы они свой Лондон. У него свой сюжет.
А вот дальше стоит подумать.
Скорее всего на них Вышла Беседка - со словами что НЕ ВЫПУСКАТЬ !!! Или Мы вам создадим проблемы.
И если это так - то следует другое. Значит некстген-обновления для Fallout 4 - Это просто Минимальной измененная Визуально и программно обычное обновление которое было выпушено ДЛЯ ПРОДАЖИ (Слышь Купи) в Дату выхода Сериала.
Значит Беседка Увидела РИСК провала своего обновления - что он будет НЕВЗРАЧНЫМ и ХАЛТУРНЫМ - по сравнению с ЛОНДОНОМ. И тем самым и Запретила.
Просто при таком раскладе становится Ясна отмена выхода Лондона.
П.с Если кто знает что нового в Некстген-обновления для Fallout 4 (Желательно полный список что бы понять с чем имеем дело) то выложите сюда ссылку или описания. Если не сложно
https://www.playground.ru/fallout_4/news/fallout_4_poluchit_nekst_gen_obnovlenie_dlya_konsolej_i_pk_25_aprelya-1692121
Ты статью прочитал или только заголовок?
Хотя даже нечистая можно уже сделать выводы: некстген обнова внесет изменения в движок - эти изменения в движке затронет F4SE, затронет UFO4P, а это все скажется на Fallout London.
Так же было с ведьмаком3, резиками и тд, когда игры изменяли под некстген.
и почему я не удивлен... Чем громче пиарят мод - тем выше вероятность что он не выйдет, или выйдет гораздо позже, чем обещали.
а судя по задержке - они еще и сталкер делали
Вообще не в тему. Смысл выпускать сейчас мод, если в этом месяце будет некстген обнова, которая движок игры перелопатит?
Они могут его выпустить как планировали, но когда выйдет обнова то всё полетит по одному известному месту и тогда придётся работать на нервах, потому что будет определённый пласт людей, которые будет задалбывать вопросами типа "когда уже вы почините свой мод". Лучше перестраховаться и отложить мод, чтобы проверить работоспособность на том самом обновлении, чем потом страдать от нападок особо отбитых людей. Я этот мод ждал несколько лет, подожду ещё немного.
А некст ген будет реальным в основной игре или опять текстуры криво подтянут и все через нейронку?
GTA: Definitive Edition, Star Wars: Battlefront Remastered
По-моему это ты осёл
Зачем? Мододелы всё равно будут рекомендовать игру старую и без хд текстур.
Только из этой новости узнал, что нект-ген версия оказывается корячится.. Надеюсь, не такая, как переиздания Ская. Покачественней.)
В Ф4 не чего некст геновского не завезут, чисто фпс подняли для консолей, баги и квесты исправили, а графон или мыло в игре пускай фанаты допиливают, а еще придется все моды переделывать под некст ген, так что после патча "некст ген" моды работать большинство не будет.
Я так и думал, компадрэ. Так и думал я.) На самом деле, там на Нексусе к игре модов столько, что всё уже допилено по несколько раз.