Создатели Fallout London готовят дополнение и не только

Fallout London столкнулся с некоторыми проблемами на момент релиза, но все равно был тепло принят поклонниками Fallout 4. Огромный мод все еще находится в разработке.

Команда Folon объявила, что готовит расширение для Fallout London, и это не конец сюрпризов. Команда уже анонсирует следующие новости.

Грядут великие дела! Первый DLC для Fallout: London уже близко, и команда Team Folon все время работала над тем, чтобы предоставить вам все DLC «Rabbit & Pork». И это может быть только началом сюрпризов. Приближается очень интересное время. Скоро будут подробности.

Группа также объявила, что скоро выпустит патч 1.03 для Fallout London.