Создатели Fallout London готовят дополнение и не только

Fallout London столкнулся с некоторыми проблемами на момент релиза, но все равно был тепло принят поклонниками Fallout 4. Огромный мод все еще находится в разработке.
Команда Folon объявила, что готовит расширение для Fallout London, и это не конец сюрпризов. Команда уже анонсирует следующие новости.
Грядут великие дела! Первый DLC для Fallout: London уже близко, и команда Team Folon все время работала над тем, чтобы предоставить вам все DLC «Rabbit & Pork». И это может быть только началом сюрпризов. Приближается очень интересное время. Скоро будут подробности.
Группа также объявила, что скоро выпустит патч 1.03 для Fallout London.
не смог пройти, по началу интересно было но из за постоянных вылетов бросил. Даже моды не помогли.
Ну да, давно уже известно, что ДЛС делают. Молодцы, жду законченную версию мода.
"Я УЕДУ ЖИТЬ В ЛОНДОН" - #Лепс#
Жду релиз в стим // Александр Шалашов
Кто эти люди? Что это за лондон?
Город в Великобритании