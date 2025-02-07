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Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.6 22 316 оценок

Создатели Fallout London готовят дополнение и не только

monk70
Новости

Fallout London столкнулся с некоторыми проблемами на момент релиза, но все равно был тепло принят поклонниками Fallout 4. Огромный мод все еще находится в разработке.

Команда Folon объявила, что готовит расширение для Fallout London, и это не конец сюрпризов. Команда уже анонсирует следующие новости.

Грядут великие дела! Первый DLC для Fallout: London уже близко, и команда Team Folon все время работала над тем, чтобы предоставить вам все DLC «Rabbit & Pork». И это может быть только началом сюрпризов. Приближается очень интересное время. Скоро будут подробности.

Группа также объявила, что скоро выпустит патч 1.03 для Fallout London.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Альбиберчери

не смог пройти, по началу интересно было но из за постоянных вылетов бросил. Даже моды не помогли.

3
Кей Овальд

Ну да, давно уже известно, что ДЛС делают. Молодцы, жду законченную версию мода.

2
SadSuccub

"Я УЕДУ ЖИТЬ В ЛОНДОН" - #Лепс#

0
Пользователь ВКонтакте

Жду релиз в стим // Александр Шалашов

0
Ясос Убибу

Кто эти люди? Что это за лондон?

-2
FireShow3500

Город в Великобритании

0