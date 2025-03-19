Bethesda не исключает возможность появления кроссплея в Fallout 76

С выходом обновления Season 20: Glow of the Ghoul креативный директор Fallout 76 Джон Раш рассказал о будущем игры и возможном добавлении кроссплея.
В интервью WCCFTech он отметил, что благодаря сериалу от Amazon внимание игроков вновь привлекли старые части серии, а Fallout 76 продолжает процветать.
«Мы видим огромный успех после выхода шоу. Люди возвращаются к Fallout 3, 4, 76. У нас больше идей, чем мы можем реализовать, и мы не планируем останавливаться».
По словам Раша, Bethesda обсуждает кроссплей, но его реализация связана с техническими ограничениями.
«Я бы не стал исключать такую возможность, но и ждать её в ближайшее время не советовал бы».
Несмотря на сложный запуск в 2018 году, Fallout 76 преодолела отметку в 21 миллион игроков (по данным на ноябрь 2024 года). Игра продолжает расти, а появление кроссплея пусть и не гарантировано, но вполне возможно в будущем.
Лучше бы Bethesda не исключала возможности появления оффлайна
В игре, где платят (или платили) за то, чтобы одному бегать по карте...
капитализм на дворе
На сервере 24 человека всего, а карта Fallout 76 больше, чем карта Fallout 4 в четыре раза, так что встречаться ты с людьми будешь не часто, особенно если не ходить на публичные события/вступать в команды.
Однако такая услуга есть (или была), что о многом говорит.
лучше бы stadalone сервера сделали
Уже давно есть - покупай подписку Fallout 1st и играй на своём собственном сервере без игроков и с большим количеством других персональных настроек.
и этот сервер прям будет у меня на компе и работать без интернета, да? Или ты просто зашел в лужу пёрнуть?
Сначала просит сервера, а когда ему сообщили, что сервера-то давно есть, заявляет, что работать должно на клиенте без интернета. Что с тобой не так и кто все же пускает в лужу шептуна?
Спасибо за ответ! 👍
где я сказал, что работать должно на клиенте? почему у меня дома не может быть на одном компе и клиент и сервер? Так работают Аворион, 7 days to die и другие продукты.
ну 5 фолыч нам ждать не меньше 5 лет, поэтому будем выживать
Давно пора уже!
раньше никто не чесался, когда игра на дне валялась. Сначала пусть игру до ума доведут, а потом уже о великом думают. 21 миллион, надо же, а сколько из них ботов, интересно? Тоже мне, достижение.
Так игра на дне или нет? что там надо доводить?
Очевидно, разрабы шевелятся исключительно после пинка под седалище, популярность сериала, все дела. Доводить? Контент, оптимизация, баланс, чтобы не было ощущения, что играешь в альфа-тест за фулпрайс.
Я туда зашел друг позвал, поиграли мб пол года. Я 600 лвл качнул и всё. Как рукой отрезало.
Второй раз я туда ни ногой. Пусть с графикой что то делают, пусть движок меняют я хз. Играть оч тяжело.
Полгода, 600 уровень. Неплохо вложился во "фулпрайс альфа-тест". Движок им подавай. Сначала пусть контента завезут, а графодрочеры пусть идут лесом, очевидно же.