Bethesda не исключает возможность появления кроссплея в Fallout 76

С выходом обновления Season 20: Glow of the Ghoul креативный директор Fallout 76 Джон Раш рассказал о будущем игры и возможном добавлении кроссплея.

В интервью WCCFTech он отметил, что благодаря сериалу от Amazon внимание игроков вновь привлекли старые части серии, а Fallout 76 продолжает процветать.

«Мы видим огромный успех после выхода шоу. Люди возвращаются к Fallout 3, 4, 76. У нас больше идей, чем мы можем реализовать, и мы не планируем останавливаться».

По словам Раша, Bethesda обсуждает кроссплей, но его реализация связана с техническими ограничениями.

«Я бы не стал исключать такую возможность, но и ждать её в ближайшее время не советовал бы».

Несмотря на сложный запуск в 2018 году, Fallout 76 преодолела отметку в 21 миллион игроков (по данным на ноябрь 2024 года). Игра продолжает расти, а появление кроссплея пусть и не гарантировано, но вполне возможно в будущем.