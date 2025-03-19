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Fallout 76 14.11.2018
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Открытый мир, Постапокалипсис
5.8 1 543 оценки

Bethesda не исключает возможность появления кроссплея в Fallout 76

butcher69 butcher69

С выходом обновления Season 20: Glow of the Ghoul креативный директор Fallout 76 Джон Раш рассказал о будущем игры и возможном добавлении кроссплея.

В интервью WCCFTech он отметил, что благодаря сериалу от Amazon внимание игроков вновь привлекли старые части серии, а Fallout 76 продолжает процветать.

«Мы видим огромный успех после выхода шоу. Люди возвращаются к Fallout 3, 4, 76. У нас больше идей, чем мы можем реализовать, и мы не планируем останавливаться».

По словам Раша, Bethesda обсуждает кроссплей, но его реализация связана с техническими ограничениями.

«Я бы не стал исключать такую возможность, но и ждать её в ближайшее время не советовал бы».
В Fallout 76 теперь можно превратиться в гуля - вышло обновление Ghoul Within

Несмотря на сложный запуск в 2018 году, Fallout 76 преодолела отметку в 21 миллион игроков (по данным на ноябрь 2024 года). Игра продолжает расти, а появление кроссплея пусть и не гарантировано, но вполне возможно в будущем.

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Комментарии: 18
Ваш комментарий
Gradient_Zero

Лучше бы Bethesda не исключала возможности появления оффлайна

4
ZAUSA

В игре, где платят (или платили) за то, чтобы одному бегать по карте...

1
Фанат Миты

капитализм на дворе

0
Skadner

На сервере 24 человека всего, а карта Fallout 76 больше, чем карта Fallout 4 в четыре раза, так что встречаться ты с людьми будешь не часто, особенно если не ходить на публичные события/вступать в команды.

1
ZAUSA Skadner

Однако такая услуга есть (или была), что о многом говорит.

0
BewitchingBaron

лучше бы stadalone сервера сделали

0
Skadner

Уже давно есть - покупай подписку Fallout 1st и играй на своём собственном сервере без игроков и с большим количеством других персональных настроек.

0
BewitchingBaron Skadner

и этот сервер прям будет у меня на компе и работать без интернета, да? Или ты просто зашел в лужу пёрнуть?

-5
prorock BewitchingBaron

Сначала просит сервера, а когда ему сообщили, что сервера-то давно есть, заявляет, что работать должно на клиенте без интернета. Что с тобой не так и кто все же пускает в лужу шептуна?

4
Skadner prorock

Спасибо за ответ! 👍

0
BewitchingBaron prorock

где я сказал, что работать должно на клиенте? почему у меня дома не может быть на одном компе и клиент и сервер? Так работают Аворион, 7 days to die и другие продукты.

-2
Фанат Миты

ну 5 фолыч нам ждать не меньше 5 лет, поэтому будем выживать

0
Darth_Boris

Давно пора уже!

0
Gridon

раньше никто не чесался, когда игра на дне валялась. Сначала пусть игру до ума доведут, а потом уже о великом думают. 21 миллион, надо же, а сколько из них ботов, интересно? Тоже мне, достижение.

-5
Stalker608

Так игра на дне или нет? что там надо доводить?

2
Gridon Stalker608

Очевидно, разрабы шевелятся исключительно после пинка под седалище, популярность сериала, все дела. Доводить? Контент, оптимизация, баланс, чтобы не было ощущения, что играешь в альфа-тест за фулпрайс.

0
вупсич пупсич

Я туда зашел друг позвал, поиграли мб пол года. Я 600 лвл качнул и всё. Как рукой отрезало.
Второй раз я туда ни ногой. Пусть с графикой что то делают, пусть движок меняют я хз. Играть оч тяжело.

0
Gridon вупсич пупсич

Полгода, 600 уровень. Неплохо вложился во "фулпрайс альфа-тест". Движок им подавай. Сначала пусть контента завезут, а графодрочеры пусть идут лесом, очевидно же.

0