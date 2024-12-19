Fallout 76 впервые позволит сыграть за Гуля: детали нового обновления

Завтра Bethesda Game Studios откроет Public Test Server для Fallout 76, позволяя поклонникам впервые в истории франшизы играть за Гуля. Такое нововведение, вероятно, вдохновлено популярностью персонажа Купера Говарда из телешоу, которого сыграл Уолтон Гоггинс.

Игра за Гуля станет доступна на 50 уровне, а сам процесс предлагает массу новых возможностей. Вурдалаки невосприимчивы к радиации и могут исцеляться в ее присутствии. Излишки радиации накапливаются в специальном ресурсе «Свечение», который в зависимости от специализации может давать персонажу разные бонусы.

Игроки получат доступ к 32 уникальным картам перков для Гулей, что открывает новые стили игры. Вурдалаки не чувствуют голода и жажды, но должны следить за счетчиком одичания: если он заполнится, персонаж станет сильнее в ближнем бою, но получит штрафы к точности и здоровью.

Мир игры будет реагировать на Гулей по-разному. Например, Братство Стали будет относиться к ним настороженно, открывая уникальные сюжетные возможности. Также персонажи смогут замаскировать свою принадлежность к Гулям или даже вернуться к человеческому облику.

Официальная дата релиза обновления пока не объявлена, но оно запланировано на начало 2025 года.