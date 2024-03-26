Фил Спенсер недоволен отсутствием функции кросс-сохранений в Fallout 76

Fallout 76 не поддерживает, по крайней мере пока, кросс-сохранения - возможность переноса сохранений с одной платформы на другую. И это, очевидно, не устраивает Фила Спенсера, босса игрового подразделения Microsoft.
В интервью Polygon Спенсер показал, что очень заинтересован в портативных устройствах, что может подтвердить слухи о том, что Xbox работает над портативной консолью.
Говоря о том, какие изменения можно внести в эти устройства, чтобы сделать их похожими на Xbox, босс игрового подразделения Microsoft упомянул Fallout 76 и отсутствие функции кросс-сохранения, которая, по его словам, сводит его с ума.
Я хочу, чтобы мой Lenovo Legion Go был похож на Xbox. Я взял Legion Go с собой на GDC. Я лечу в самолете, и у меня есть список всех вещей, которые не делают его похожим на Xbox. Забудьте о брендинге. Все ли мои игры здесь? Все ли мои игры отображаются с нужными мне файлами сохранений? Скажу вам, что одна игра, которая на данный момент не отображается - и это сводит меня с ума, - это Fallout 76. В ней нет кросс-сохранений.
Тот факт, что Спенсер сам указал на это отсутствие в такой конкретной функции, можно рассматривать как завуалированный намек на то, что Bethesda планирует внедрить кросс-сохранение в Fallout 76... или же это просто критика от страстного геймера.
Папочка зол