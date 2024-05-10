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Fallout 76 14.11.2018
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Открытый мир, Постапокалипсис
5.5 1 351 оценка

Игрок Fallout 76, взорвавший лагерь Фила Спенсера: "Ничего личного, в моих глазах он был финальным боссом"

Procy_on
Новости

Игрок Fallout 76, взорвавший внутриигровой лагерь Фила Спенсера, не протестовал против недавнего закрытия студий, а планировал нападение несколько недель.

В начале этой недели Microsoft приняла шокирующее решение закрыть Arkane Austin и Tango Gameworks, две известные студии под эгидой Bethesda. Через несколько часов после объявления о закрытии студий один из пользователей заметил, что кто-то взорвал ядерную бомбу в лагере Фила Спенсера в Fallout 76, уничтожив домашнюю базу главы Xbox.

Пользователи восприняли это как акт протеста против главы Xbox за закрытие студий Bethesda. Легко понять, почему - у Arkane Austin и Tango Gameworks были легионы поклонников по всему миру, и все они осуждали Microsoft за ее решение закрыть двух любимых разработчиков, несмотря на признание критиков и миллионы проданных игр.

Оказывается, атака не была формой протеста, а стала кульминацией многонедельного планирования одного игрока.

Я давно собирался поймать его, чтобы узнать, согласится ли он на бой... попытка уничтожить его была для меня просто личной целью после завершения основной квестовой линии.

В моих глазах он был финальным боссом. В ролевых играх я предпочитаю быть плохим парнем.

Игрок также рассказал, что Спенсер обычно "прыгает по карте, потому что его всегда сразу же теснят игроки". Даже после того, как игрок взорвал ядерную бомбу в лагере самого Спенсера, глава Xbox не напал на игрока, как он хотел, а просто помахал ему рукой.

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10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Без негатива

Настоящим боссов после этого будет

0
Oscilograf

Чувак просто пернул в лужу, а разговоров то.

0
Real Slim Shady

Кринжа навалил чел

-4
Azer Lenkeranski

он реально думает что он фила спенсера настоящего убил?

АФАФХЫАХАФАЫХАХФХАХАФА

-5
Русик_96

а думаешь место него кто то другой играет

-2
pudovik1704 Русик_96

Конечно...

-1
Русик_96 pudovik1704

и кто

-2
Player is Ready Русик_96

кто - кто, сотрудник, брат, сват, нейросеть, скайнет и так по списку.

0
Русик_96 Player is Ready

сотруднику ты бы довеил свой акаунт ага конечно

0