Игрок Fallout 76, взорвавший лагерь Фила Спенсера: "Ничего личного, в моих глазах он был финальным боссом"

Игрок Fallout 76, взорвавший внутриигровой лагерь Фила Спенсера, не протестовал против недавнего закрытия студий, а планировал нападение несколько недель.
В начале этой недели Microsoft приняла шокирующее решение закрыть Arkane Austin и Tango Gameworks, две известные студии под эгидой Bethesda. Через несколько часов после объявления о закрытии студий один из пользователей заметил, что кто-то взорвал ядерную бомбу в лагере Фила Спенсера в Fallout 76, уничтожив домашнюю базу главы Xbox.
Пользователи восприняли это как акт протеста против главы Xbox за закрытие студий Bethesda. Легко понять, почему - у Arkane Austin и Tango Gameworks были легионы поклонников по всему миру, и все они осуждали Microsoft за ее решение закрыть двух любимых разработчиков, несмотря на признание критиков и миллионы проданных игр.
Оказывается, атака не была формой протеста, а стала кульминацией многонедельного планирования одного игрока.
Я давно собирался поймать его, чтобы узнать, согласится ли он на бой... попытка уничтожить его была для меня просто личной целью после завершения основной квестовой линии.
В моих глазах он был финальным боссом. В ролевых играх я предпочитаю быть плохим парнем.
Игрок также рассказал, что Спенсер обычно "прыгает по карте, потому что его всегда сразу же теснят игроки". Даже после того, как игрок взорвал ядерную бомбу в лагере самого Спенсера, глава Xbox не напал на игрока, как он хотел, а просто помахал ему рукой.
Настоящим боссов после этого будет
Чувак просто пернул в лужу, а разговоров то.
Кринжа навалил чел
он реально думает что он фила спенсера настоящего убил?
АФАФХЫАХАФАЫХАХФХАХАФА
а думаешь место него кто то другой играет
Конечно...
и кто
кто - кто, сотрудник, брат, сват, нейросеть, скайнет и так по списку.
сотруднику ты бы довеил свой акаунт ага конечно