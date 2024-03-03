Мрачные закоулки Атлантик-Сити в новом видеодневнике разработчиков Fallout 76

Fallout 76: America's Playground - новое расширение для MMORPG от Bethesda, выходящее 26 марта. Оно возвращает нас в Атлантик-Сити, но показывает его гораздо более мрачное и драматическое продолжение Boardwalk Paradise, как мы можем видеть в новом видеодневнике Bethesda.
В видеоролике выше разработчики демонстрируют различные аспекты строительства этого нового места, которое выглядит совсем иначе, чем более блистательный Атлантик-Сити, который мы видели ранее.
В America's Playground мы видим более теневые элементы города, а мрачные черты появляются в этом новом районе для исследования.
В новых подробных вопросах и ответах с разработчиками Эллис Тан (старший дизайнер квестов), Джесси Маклин (старший дизайнер монетизации) и Стефани Захариадис (дизайнер квестов) приглашают нас в теневой мир Атлантик-Сити, где нас ждут новые истории, новые персонажи и новые угрозы.
может мне кто-нибудь объяснить, почему в этом ролике одни фемки? мужиков на западе не осталось, совсем?