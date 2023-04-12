Для Fallout: New Vegas вышел озвученный ИИ мод, позволяющий стать грабителем ©

Пользователь под ником BrutalCelt разработал небольшую модификацию для Fallout: New Vegas под названием Simple Robberies, позволяющую главному герою игры грабить невинных людей, угрожая им оружием. Если герой пройдёт проверку по характеристике «Сила» жертва отдаст ему все свои пожитки, лишь бы персонаж его не убил.

Отличительной особенностью модификации является полная озвучка голосом оригинальных актёров. Всё дело в том, что автор прибегнул к Eleven Labs - программе, способной достаточно достоверно имитировать голос говорящего проанализировав фрагмент. Действительно, если не прислушиваться, может показаться, что реплики были в игре изначально.

Главным минусом модификации является его локальность: пока что Курьер может вымогать снаряжение только у жителей Гудспрингса и Аванпоста Мохаве, но автор обещал доработать мод, если он понравится людям.

Скачать мод можно здесь.