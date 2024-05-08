Вампирский survival-экшен V Rising вышел в свет из раннего доступа

Под ваше управление попадает вампир, пробудившийся от многовекового сна. Для начала вам необходимо восстановить силы, конечно же с помощью свежей крови. Сразу же после этого вы можете заняться исследованием огромного мира, кишащего разнообразными врагами и опасностями. Вы можете путешествовать по мире с товарищами-вампирами или охотиться в одиночку, грабя деревни, нападая на бандитов и утоляя свою жажду крови.

Также вы можете заняться постройкой своего собственного замка, где у вас будет возможность хранить свою добычу и принимать участие в создании самой настоящей армии вампиров.