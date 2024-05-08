Вампирский survival-экшен V Rising вышел в свет из раннего доступа

Но игрокам, которые возьмут на себя роль вампиров, рекомендуется избегать попадания под прямые солнечные лучи.
Вампирский survival-экшен V Rising покинул стадию раннего доступа, проведя в ней два года, и теперь полноценно доступна на ПК, получив большое обновление 1.0. Версия для PlayStation 5 должна появится позже в этом году.
В обновлении появилась новая локация для поздней игры – Ruins of Mortium, а также введена новая система динамических событий. Старые зоны были улучшены как геймплейно, так и визуально. В игре появились новые враги – Саймон Бельмонт, Легион Дракулы и сам Дракула. С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.
Сейчас V Rising доступна в Steam за 1080 рублей, а DLC Legacy of Castlevania Premium Bundle – за 1611 рублей.
Спасибо за адекватный ценник.
Это что диаблоид ?
подожду на торрентах
Торрентошиза.
кал вышел да и фиг с ним