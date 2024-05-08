Огромный план обновлений Last Epoch подробно описывает следующие четыре сезона

Наконец-то появилась масштабная дорожная карта Last Epoch, обрисовывая будущее ARPG. С трансмогрификацией и красками, множеством эндгейм-контента, совершенно новой механикой и множеством другого снаряжения, которое можно разблокировать, у Eleventh Hour Games многое впереди. Отзывы сообщества также станут ключевым аспектом этой дорожной карты.
В Eleventh Hour Games рассказали, чего мы можем ожидать от Last Epoch до Цикла 1.4: также запланированы регулярные патчи, улучшения баланса и подземелий, исправления ошибок и работа, основанная на отзывах сообщества.
Цикл 1.1
- Босс Предвестник и Пинакл
- Случайные встречи с Немезидой
- Механика Dodge Roll
Цикл 1.2
- Финальные события Primal Hunt
- Глава истории Древней эпохи
- Первозданные уникальные вещи
Цикл 1.3
- Расширение «Монолит судьбы»
- Уникальные ложные эхо
- Новые процедурные боковые зоны
Цикл 1.4
- Представлены символы навыков
- Новые боссы эндгейма
- Системы трансмогрификации и окраски
То, что вы видите выше, — это еще не все, что есть в дорожной карте Last Epoch, поскольку EHG говорит, что над этим еще ведется работа и будет представлено сразу после обновлений 1.2 и 1.4. Разработчик также сообщает, что с каждым новым сезонным циклом существующие персонажи будут перемещаться в мир Наследия, чтобы дать новым персонажам «равные условия игры».
Тем не менее, EHG также объясняет, как они хотят позволить персонажам из мира Наследия покорить новый контент, но по прошествии некоторого времени.
«Наш текущий план для серии патчей 1.X состоит в том, чтобы перенести весь контент в области Оффлайн, Цикл и Наследие; но мы также верим в то, что персонажам Цикла нужно дать немного времени, чтобы попробовать новый потрясающий контент, прежде чем чрезвычайно хорошо подготовленные и оптимизированные персонажи Оффлайна и Наследия получат шанс продемонстрировать, насколько быстро они могут его покорить».
Унылая дрочильня без сюжета...