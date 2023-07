Первый геймплейный трейлер Fallout: Nuevo Mexico - фанатского DLC для New Vegas ©

Команда моддеров Fallout: Nuevo Mexico, фанатского DLC для Fallout: New Vegas, выпустила первый геймплейный трейлер.



Этот геймплейный трейлер даст вам представление о том, чего вы можете ожидать от этого грядущего фанатского расширения. Однако, поскольку это мод для Fallout: New Vegas, вам следует держать свои ожидания под контролем. Другими словами, не ждите, что он будет выглядеть лучше, чем Fallout 4.

События Fallout: Nuevo Mexico происходит в 2255 году. Судя по всему, игрокам предстоит взять на себя роль нового заключенного, прибывшего в тюрьму Тиббет.



По словам разработчиков, игроки присоединятся к нескольким новым фракциям. Мод также предложит трех уникальных компаньонов с обновленной системой. В игре появятся различные новые виды деятельности, и вы сможете путешествовать по различным штатам и локациям.



Это четвертое фанатское DLC для Fallout: New Vegas, находящееся в разработке. Три других - Fallout: Broken City, Fallout Van buren Remake и Star Wars Open Worlds. Также уже доступны два других фанатских расширения, Fallout New California и Fallout The Frontier.