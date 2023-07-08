Fallout: New Vegas 18.10.2010
9.2 7 867 оценок

Первый геймплейный трейлер Fallout: Nuevo Mexico - фанатского DLC для New Vegas

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Procy_on
Новости

Команда моддеров Fallout: Nuevo Mexico, фанатского DLC для Fallout: New Vegas, выпустила первый геймплейный трейлер.

Этот геймплейный трейлер даст вам представление о том, чего вы можете ожидать от этого грядущего фанатского расширения. Однако, поскольку это мод для Fallout: New Vegas, вам следует держать свои ожидания под контролем. Другими словами, не ждите, что он будет выглядеть лучше, чем Fallout 4.

События Fallout: Nuevo Mexico происходит в 2255 году. Судя по всему, игрокам предстоит взять на себя роль нового заключенного, прибывшего в тюрьму Тиббет.

По словам разработчиков, игроки присоединятся к нескольким новым фракциям. Мод также предложит трех уникальных компаньонов с обновленной системой. В игре появятся различные новые виды деятельности, и вы сможете путешествовать по различным штатам и локациям.

Это четвертое фанатское DLC для Fallout: New Vegas, находящееся в разработке. Три других - Fallout: Broken City, Fallout Van buren Remake и Star Wars Open Worlds. Также уже доступны два других фанатских расширения, Fallout New California и Fallout The Frontier.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Медведь Бойфренд

Не, как-то уже не вкатывает. Хотя сделано на уровне, молодцы.

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Samson48

Прикольно выглядит.

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CallXO3

О, а тут прям ещё сильнее на ностальгию по Fallout 2 пробивает

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