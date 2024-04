Far Cry 3: Blood Dragon получит физическое коллекционное издание

С 19 апреля по 19 мая западные поклонники Far Cry могут оформить предварительный заказ на специальное коллекционное издание Blood Dragon, самостоятельного спин-оффа Far Cry 3, вышедшего более десяти лет назад. Несмотря на то, что Blood Dragon является дополнением, его часто называют одной из лучших игр в серии, и поклонники Far Cry никогда не забывали о ней.

В последнее время компания Limited Run Games получила широкую известность благодаря созданию физических версий игр, выходивших только в цифровом формате, таких как Grounded, Pentiment и Hi-Fi Rush. Теперь к ним присоединится и Far Cry 3: Blood Dragon. Limited Run создаст и выпустит коллекционное издание за $124,99, а также стандартное издание, которое будет продаваться всего за $34,99.

Если вы являетесь ярым фанатом Far Cry, на сайте Limited Run Games также доступен для предварительного заказа ряд других коллекционных предметов, начиная от наклеек и папок и заканчивая монетами и значками.

Однако главной звездой шоу, несомненно, является коллекционное издание, которое выходит на Xbox, PlayStation и PC. Вот что в него входит:

Физическая копия Far Cry 3: Blood Dragon

Коллекционная коробка, превращающаяся в игровой набор

Саундтрек на USB-кассете

VHS-кассета с трейлерами и промо-роликами

Фигурка полковника Слоуна

Фигурка сержанта Рекса Кольта

Лист с наклейками

Буклет

Брошюра с иллюстрациями

Предполагается, что предварительные заказы будут отправлены в сентябре 2024 года.