Far Cry 3: Blood Dragon получит физическое коллекционное издание

С 19 апреля по 19 мая западные поклонники Far Cry могут оформить предварительный заказ на специальное коллекционное издание Blood Dragon, самостоятельного спин-оффа Far Cry 3, вышедшего более десяти лет назад. Несмотря на то, что Blood Dragon является дополнением, его часто называют одной из лучших игр в серии, и поклонники Far Cry никогда не забывали о ней.
В последнее время компания Limited Run Games получила широкую известность благодаря созданию физических версий игр, выходивших только в цифровом формате, таких как Grounded, Pentiment и Hi-Fi Rush. Теперь к ним присоединится и Far Cry 3: Blood Dragon. Limited Run создаст и выпустит коллекционное издание за $124,99, а также стандартное издание, которое будет продаваться всего за $34,99.
Если вы являетесь ярым фанатом Far Cry, на сайте Limited Run Games также доступен для предварительного заказа ряд других коллекционных предметов, начиная от наклеек и папок и заканчивая монетами и значками.
Однако главной звездой шоу, несомненно, является коллекционное издание, которое выходит на Xbox, PlayStation и PC. Вот что в него входит:
- Физическая копия Far Cry 3: Blood Dragon
- Коллекционная коробка, превращающаяся в игровой набор
- Саундтрек на USB-кассете
- VHS-кассета с трейлерами и промо-роликами
- Фигурка полковника Слоуна
- Фигурка сержанта Рекса Кольта
- Лист с наклейками
- Буклет
- Брошюра с иллюстрациями
Предполагается, что предварительные заказы будут отправлены в сентябре 2024 года.
Неплохая к слову коллекционка
Ну разве что для коллекции очень большому фанату ФарКрая. Так то физические копии давно актуальность потеряли.