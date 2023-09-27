Netflix показала трейлер Captain Laserhawk A Blood Dragon Remix - аниме-сериала по мотивам Far Cry 3: Blood Dragon

У Ади Шанкара сейчас много анимационных проектов в работе с Netflix, и Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix наконец-то определился с датой выхода, а также получил полноценный трейлер.
Шанкар сотрудничает с Netflix, чтобы оживить франшизы видеоигр, и после успеха Castlevania (которая на этой неделе расширит свою вселенную новым сериалом) создатель теперь оживляет одну из самых интересных игр Ubisoft. Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix вдохновлен не только спин-оффом Far Cry 3, но и всеми видеоигровыми франшизами Ubisoft в целом.
Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix не только вдохновлен 1990-ми годами и Far Cry 3: Blood Dragon, но и первый трейлер нового сериала показывает, что это будет полноценная вселенная Ubisoft с такими франшизами, как Assassin's Creed, Rayman, Rainbow Six Siege и другими. В октябре этого года на Netflix появится новый фильм Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix в видеоролике выше, опубликованном во время цифрового мероприятия Netflix Drop 01.
Премьера состоится 19 октября.
Эм, трейлер выглядит конечно интересно и круто, и я обязательно посмотрю эту штуку... Но как всё это безобразие связано с дополнением Blood Dragon для Far Cry 3, кроме, собственно, названия? Я прочитал описание и понимаю, что тут помесь всех тайтлов Убиков... Но всё таки раз BD в названии (да и в оригинальных слухах значилась именно экранизация дополнения), значит сюжет/герои/лор/стиль и так далее должны быть использованы, нет? Я, конечно, играл во всё это дело очень давно на релизе и всех деталей не помню, но ничего похожего в трейлере не увидел даже близко. И из-за этого мне очень и очень грустно, ибо я ожидал совершенно другого, тех же кибернетических тираннозавров с пулемётами на спине. Эх, жаль...