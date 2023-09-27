Netflix показала трейлер Captain Laserhawk A Blood Dragon Remix - аниме-сериала по мотивам Far Cry 3: Blood Dragon ©

У Ади Шанкара сейчас много анимационных проектов в работе с Netflix, и Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix наконец-то определился с датой выхода, а также получил полноценный трейлер.

Шанкар сотрудничает с Netflix, чтобы оживить франшизы видеоигр, и после успеха Castlevania (которая на этой неделе расширит свою вселенную новым сериалом) создатель теперь оживляет одну из самых интересных игр Ubisoft. Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix вдохновлен не только спин-оффом Far Cry 3, но и всеми видеоигровыми франшизами Ubisoft в целом.

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix не только вдохновлен 1990-ми годами и Far Cry 3: Blood Dragon, но и первый трейлер нового сериала показывает, что это будет полноценная вселенная Ubisoft с такими франшизами, как Assassin's Creed, Rayman, Rainbow Six Siege и другими. В октябре этого года на Netflix появится новый фильм Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix в видеоролике выше, опубликованном во время цифрового мероприятия Netflix Drop 01.

Премьера состоится 19 октября.