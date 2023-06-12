Far Cry 3: Blood Dragon 30.04.2013
8.1 1 334 оценки

Ubisoft выпустит аниме по мотивам Far Cry 3: Blood Dragon

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Gutsz
Новости

В рамках презентации Ubisoft Forward прозвучал совершенно неожиданный, но крайне приятный анонс. Французская студия Ubisoft собирается выпустить первое собственное аниме, которое основано на стильном кибер-шутере Far Cry 3: Blood Dragon. Премьера многообещающего шоу состоится уже осенью 2023 года.

Анимационный сериал получил громкое название — Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix. Он является давней идеей воплотить экранизацию самостоятельного дополнения Blood Dragon, которое было реализовано силами Ubisoft, Netflix и продюсера Ади Шанкара, работавший над "Кастлванией".

Создатели обещают подарить настоящий боевик, полный насилия, любви и отсылкам к культуре 90-х годов. Аниме Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix должно выйти осенью этого года на Netflix.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
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Лучше бы выпустили 2 часть.

1
Strannik110

Дешевая попытка сыграть на ностальгии, духом Blood Dragon тут и не пахнет...

1
RedVakzal

Попытка хайпануть как сидипиэр?

0
Omnia Smirnow

Да дайте вы уже продолжение Рекса Паувер Кольта!

0