Ubisoft выпустит аниме по мотивам Far Cry 3: Blood Dragon

В рамках презентации Ubisoft Forward прозвучал совершенно неожиданный, но крайне приятный анонс. Французская студия Ubisoft собирается выпустить первое собственное аниме, которое основано на стильном кибер-шутере Far Cry 3: Blood Dragon. Премьера многообещающего шоу состоится уже осенью 2023 года.
Анимационный сериал получил громкое название — Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix. Он является давней идеей воплотить экранизацию самостоятельного дополнения Blood Dragon, которое было реализовано силами Ubisoft, Netflix и продюсера Ади Шанкара, работавший над "Кастлванией".
Создатели обещают подарить настоящий боевик, полный насилия, любви и отсылкам к культуре 90-х годов. Аниме Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix должно выйти осенью этого года на Netflix.
Лучше бы выпустили 2 часть.
Дешевая попытка сыграть на ностальгии, духом Blood Dragon тут и не пахнет...
Попытка хайпануть как сидипиэр?
Да дайте вы уже продолжение Рекса Паувер Кольта!