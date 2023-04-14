Празднование 15-летнего юбилея Farming Simulator и трейлер с хронологией событий ©

Для многих станет удивлением, но, казалось бы, нишевая франшиза в лице Farming Simulator не только обрела немалую популярность, но и смогла успешно просуществовать до своего 15-летнего юбилея. Разработчики сельскохозяйственного симулятора благодарят свое комьюнити, которое в течении всех лет продолжало проводить сотни, а то и тысячи часов в любимой игре.

Кристиан Амманн, генеральный директор GIANTS Software, рассказал:

"Мы должны выразить благодарность всем фанатам, которые присоединились к нам на протяжении многих лет. Особенно тем, кто был с нами с самого начала, и всем талантливым, увлеченным фанатам, создавшим почти непостижимое количество пользовательского контента. Будьте уверены, мы продолжим делать Farming Simulator еще более великим в будущем, вместе с вами и нашими партнерами"

Также, по его словам, за все время существования Farming Simulator пользователями было загружено более 2.5 миллиардов самых разных модификаций. Проект собрал вокруг себя не только огромное количество игроков, но и энтузиастов, занимающихся созданием контента.

Кроме того, был выпущен небольшой трейлер с полной хронологией выхода проектов франшизы, начиная от Farming Simulator 2008 и до крайней версии 2022 года. В нем мы можем увидеть то, как развивалась серия, наглядно сравнив графическую составляющую.