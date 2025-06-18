0xdeadc0de выпустил онлайн-взлом для FBC: Firebreak

Пользователь 0xdeadc0de выпустил онлайн-взлом для кооперативного шутера FBC: Firebreak от студии Remedy Entertainment.

В игре отсутствует офлайн-режим для одиночного прохождения, поэтому в случае с FBC: Firebreak был возможен лишь онлайн-взлом.

Онлайн-взлом требует от пользователя клиент EGS: при запуске игры происходит подмена FBC: Firebreak на другую игру (бесплатную) в клиенте EGS, благодаря чему магазин пропускает пирата на официальные сервера игры.