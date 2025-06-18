0xdeadc0de выпустил онлайн-взлом для FBC: Firebreak

Пользователь 0xdeadc0de выпустил онлайн-взлом для кооперативного шутера FBC: Firebreak от студии Remedy Entertainment.
В игре отсутствует офлайн-режим для одиночного прохождения, поэтому в случае с FBC: Firebreak был возможен лишь онлайн-взлом.
Онлайн-взлом требует от пользователя клиент EGS: при запуске игры происходит подмена FBC: Firebreak на другую игру (бесплатную) в клиенте EGS, благодаря чему магазин пропускает пирата на официальные сервера игры.
Не чета не хочу пока
Любопытно. Оказывается, можно и так. :)
Игра кал, но Ремеди жалко. Не дай бог еще понесут убытки и вообще закроются
я бы даже сказал кал обоссаный
поиграл в пионер и думаю ну такое себе. потом поиграл в ЭТО и пионер прям шедевр в сравнении))
Поиграл, скучная и недоделанная. 6 миссий с локациями из control, который крутятся вокруг конкретной аномалии. Листочки - которые окутывают тебя и создают монстра из игрока, розовая биомасса ( взрывная ) и и.д.
Принцип наград чисто из хелдайверс 2.