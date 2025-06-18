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FBC: Firebreak 17.06.2025
Экшен, Шутер, От первого лица, Кооператив
4.1 36 оценок

0xdeadc0de выпустил онлайн-взлом для FBC: Firebreak

AceTheKing AceTheKing

Пользователь 0xdeadc0de выпустил онлайн-взлом для кооперативного шутера FBC: Firebreak от студии Remedy Entertainment.

В игре отсутствует офлайн-режим для одиночного прохождения, поэтому в случае с FBC: Firebreak был возможен лишь онлайн-взлом.

Онлайн-взлом требует от пользователя клиент EGS: при запуске игры происходит подмена FBC: Firebreak на другую игру (бесплатную) в клиенте EGS, благодаря чему магазин пропускает пирата на официальные сервера игры.

12
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
agula98
Онлайн-взлом требует от пользователя клиент EGS

Не чета не хочу пока

6
Олег Дудин

Любопытно. Оказывается, можно и так. :)

JackReacher

Игра кал, но Ремеди жалко. Не дай бог еще понесут убытки и вообще закроются

Палыч Роков

я бы даже сказал кал обоссаный

KPAHbl4

поиграл в пионер и думаю ну такое себе. потом поиграл в ЭТО и пионер прям шедевр в сравнении))

Neco-Aheron

Поиграл, скучная и недоделанная. 6 миссий с локациями из control, который крутятся вокруг конкретной аномалии. Листочки - которые окутывают тебя и создают монстра из игрока, розовая биомасса ( взрывная ) и и.д.

Принцип наград чисто из хелдайверс 2.