Ограниченное юбилейное издание Fight'N Rage 5th Anniversary выходит 28 июля ©

Издатель видеоигр SelectaPlay в сотрудничестве с BlitWorks Games и Seba Games Dev объявили сегодня, что 28 июля выйдет ограниченное юбилейное физическое издание Fight’N Rage 5th Anniversary Edition с эксклюзивной обложкой, разработанной известным художником Ильей Кувшиным (Cyberpunk: Edgerunners, Ghost in the Shell: SAC 2045). Ограниченное издание Fight`n Rage 5th Anniversary будет доступно 28 июля для консолей Nintendo Switch, PS4 и PS5.

Получив высокую оценку сообщества и критиков со средним баллом 80 на Metacritic и более 1000 «очень положительных» отзывов в Steam, ограниченное издание Fight´N Rage 5th Anniversary предлагает новый способ испытать этот 2D beat'em, вдохновленный классикой золотой эры жанра с техническими улучшениями, такими как новый режим 120 кадров в секунду на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Ограниченное издание Fight’N Rage 5th Anniversary включает:

Игра Fight'N Rage

Эксклюзивная обложка игры от Ильи Кувшинова

Физический саундтрек

Диорама

Действие этой комичной ретро-игры происходит в далеком будущем, где люди порабощены мутантами. В Fight’N Rage вы можете комбинировать атаки и создавать комбо, чтобы значительно увеличить счет по ходу игры.

Играйте в одиночку или в локальном кооперативе с участием до 3 игроков. Комбинируйте навыки и тактику, чтобы бросать врагов, или сражайтесь один на один с другими игроками или противниками с искусственным интеллектом. Исследуйте уровни и открывайте новые костюмы, игровые режимы, опции и игровых врагов.