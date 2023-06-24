Бои с боссами в Final Fantasy 16 настолько эпичны, что вызывают перегрев PS5 у некоторых владельцев консоли

Похоже, что битва за звание игры 2023 года будет очень ожесточенной. Final Fantasy XVI пополнила ряды претендентов на эту честь несколько дней назад. Как и подобает новой части легендарной серии, мы имеем дело с большой и красиво представленной постановкой. Как оказалось, возможно, слишком красиво.
В Интернете стали появляться комментарии игроков, у которых консоль PlayStation 5 отказывалась работать во время игры в новую финальную часть. В каждом из этих случаев это было связано с чрезмерным перегревом оборудования Sony во время напряженных схваток с боссами.
Я предварительно играл в игру, и бой с боссом вызвал такой перегрев моей PS5, что она полностью отключилась в конце боя. Так что если вы планируете покупать новые стартовые игры для PS5, убедитесь, что вы тщательно очистили консоль", - говорится в сообщении Сюзи Хантер.
Интересно, что один геймер также столкнулся с подобной проблемой, но, открыв консоль, обнаружил, что в нет пыли. Он начал предполагать, что, возможно, это связано с производственным дефектом конкретной партии оборудования. Однако такая ситуация возникла только во время игры в Final Fantasy XVI.
В моем случае PS5 также перегревается во время больших боев в FF16. Я решил вскрыть ее. Там нет ни единой пылинки. Вокруг есть свободное пространство и т.д. Это первая партия PS5, возможно, где-то есть конструктивная недоработка. Однако такое происходит только с этой игрой", - пишет Лу.
Вполне возможно, что виновником здесь является сама игра, которая чрезмерно напрягает "пятерки". Однако следует воздержаться от суждений, пока больше пользователей не протестируют игру на своем оборудовании. А до тех пор стоит помнить, что консоль следует хранить в хорошо проветриваемом месте и очищать ее внутреннюю поверхность от пыли.
А это ловко они, оправдывают плохую оптимизацию игры.
Нечего сидеть 24/7 и хранить в пыли.
"Интересно, что один геймер также столкнулся с подобной проблемой, но, открыв консоль, обнаружил, что в нет пыли. Он начал предполагать, что, возможно, это связано с производственным дефектом конкретной партии оборудования."
А он не предполагал, что на улице 30+, а в помещении все 35+
А ты не предполагал, что у него кондер стоит и у него +18?
Кон
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Ну во первых это единичные случаи, да и народу в не мало играет сейчас, если бы все было иначе, то перегрев бы имел массовый характер, во вторых ещё не известно где консоль у них стоит, может в закрытом и плохо проветриваемом пространстве или в помещении очень жарко, в третьих не стоит играть все 24 часа в сутки на ней, она и так сама по себе была горячая, я даже из этого доп охлаждение покупал и возможно она и перегревается поэтому у них, нужно хотябы делать небольшие передышки ей, в четвёртых конечно как и за любым устройством нужно следить, а то иногда в них пыли столько, что можно наверное картошку сожать...
Ну, жара ведь. У меня из-за жары телефон вчера самопроизвольно нажимал кнопки и уходил в циключную перезагрузку, а от Steam Deck ожог получить можно было при выдувании.
Перегрев пукана от плохой оптимизации?