Бои с боссами в Final Fantasy 16 настолько эпичны, что вызывают перегрев PS5 у некоторых владельцев консоли ©

Похоже, что битва за звание игры 2023 года будет очень ожесточенной. Final Fantasy XVI пополнила ряды претендентов на эту честь несколько дней назад. Как и подобает новой части легендарной серии, мы имеем дело с большой и красиво представленной постановкой. Как оказалось, возможно, слишком красиво.

В Интернете стали появляться комментарии игроков, у которых консоль PlayStation 5 отказывалась работать во время игры в новую финальную часть. В каждом из этих случаев это было связано с чрезмерным перегревом оборудования Sony во время напряженных схваток с боссами.

Я предварительно играл в игру, и бой с боссом вызвал такой перегрев моей PS5, что она полностью отключилась в конце боя. Так что если вы планируете покупать новые стартовые игры для PS5, убедитесь, что вы тщательно очистили консоль", - говорится в сообщении Сюзи Хантер.

Интересно, что один геймер также столкнулся с подобной проблемой, но, открыв консоль, обнаружил, что в нет пыли. Он начал предполагать, что, возможно, это связано с производственным дефектом конкретной партии оборудования. Однако такая ситуация возникла только во время игры в Final Fantasy XVI.

В моем случае PS5 также перегревается во время больших боев в FF16. Я решил вскрыть ее. Там нет ни единой пылинки. Вокруг есть свободное пространство и т.д. Это первая партия PS5, возможно, где-то есть конструктивная недоработка. Однако такое происходит только с этой игрой", - пишет Лу.

Вполне возможно, что виновником здесь является сама игра, которая чрезмерно напрягает "пятерки". Однако следует воздержаться от суждений, пока больше пользователей не протестируют игру на своем оборудовании. А до тех пор стоит помнить, что консоль следует хранить в хорошо проветриваемом месте и очищать ее внутреннюю поверхность от пыли.