Final Fantasy 16 вошла в тройку самых продаваемых игр в Японии за 2023 год

Final Fantasy 16 порадовала многих фанатов серии и обычных игроков еще летом этого года, однако игровые аналитики до сих пор спорят о прибыльности проекта и строят теории о его провале. Компания Square Enix действительно не слишком охотно делится цифрами прибыли с проекта, но, похоже, слухи о его убыточности сильно преувеличены. Сегодня появилась свежая информация о продажах игр в Японии, где Final Fantasy 16 уверенно попало в тройку самых популярных проектов.

Информацией о продажах в Японии поделилось авторитетное издание Famitsu. Игровые журналисты проанализировали рынок и подсчитали точное количество проданных копий игр за весь 2023 год. Согласно их данным, Final Fantasy 16 занимает лидирующую позицию в списке, уступая только The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Pikmin 4.

Как сообщается, Final Fantasy 16 разошлась тиражом в почти 420 тысяч копий, и это только в Японии на основе статистики продаж физических изданий. Журналисты признались, что не могут подсчитать цифровые продажи, но, опираясь на общую статистику, можно предположить, что общий тираж только в Японии составляет около 1 миллиона копий.