Final Fantasy 16 22.06.2023
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HUD в Final Fantasy 16 изменили на основе отзывов, но затем Square Enix передумала

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monk70
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По мере того, как мы приближаемся к запуску Final Fantasy 16, появляются новые подробности и курьезы о последней разработке Square Enix. Например, продюсер Наоки Ёсида рассказал в интервью, что во время разработки интерфейс игры был изменен на основе отзывов фанатов, но позже команда разработчиков вернулась к исходному дизайну.

Как мы узнаем из слов Ёсиды, критика игроков, в частности, была направлена на числа, которые появляются на экране при каждом успешном попадании, и стиль, выбранный для интерфейса, который, по некоторым данным, конфликтует с остальной игрой.

«Мы определенно прислушались к отзывам, когда выпустили первый трейлер, и люди увидели интерфейс игры». — сказал Ёсида. «Многие говорили, что это слишком похоже на файтинг. Это было слишком научно-фантастично и не соответствовало стилю игры».

В результате разработчики внесли некоторые изменения в интерфейс, основываясь на этих мнениях, но позже отступили, так как окончательный результат недостаточно выделялся из действия на экране, что затрудняло его чтение.

«Мы прислушались к этим отзывам и переделали пользовательский интерфейс, сделав его чем-то, что лучше соответствовало стилю игры, но обнаружили, что он слишком хорошо сочетается с остальным, до такой степени, что его стало трудно увидеть во время игры», — добавил Ёсида. «В конце концов, Final Fantasy 16 — это ролевая игра в жанре экшн, и действие происходит очень быстро, и все движется по экрану. Поэтому вам нужно, чтобы эти цифры и элементы интерфейса выделялись, иначе вы не сможете увидеть их во время напряжённых сцен. Если они слишком замаскированы и слишком хорошо вписываются в игровой мир, вы не сможете их увидеть и понять, что происходит. Поэтому мы решили вернуться к изначальным вариантам».

Ёсида признает, что интерфейс Final Fantasy 16, возможно, слишком заметен и не соответствует стилю игры, но через несколько часов к нему привыкаешь и понимаешь, что он функционален для игрового процесса.

«Мы обнаружили, что да, когда вы впервые видите интерфейс, он вас не убеждает. Но чем больше на него смотришь, тем больше к нему привыкаешь и понимаешь, что он действительно подстраивается под действие на экране», — добавил он. «Так что, надеюсь, игроки придут к такому же выводу».

Final Fantasy 16 будет доступна эксклюзивно для PS5 с 22 июня 2023 года, и ее будет предварять бесплатная демоверсия, которая позволит вам перенести свои сохранения в полную версию игры.

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