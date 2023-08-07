По словам аналитика, продажи Final Fantasy 16 не соответствуют ожиданиям Square Enix ©

Final Fantasy 16 вышла на рынок всего несколько недель назад, но показатели продаж последней игры продолжают вызывать разногласия. За первую неделю было продано 3 млн копий, что является впечатляющим показателем для базы пользователей PS5.

Однако многие фанаты утверждают, что такая масштабная франшиза, как Final Fantasy, должна демонстрировать более высокие результаты, и это могло бы произойти, если бы Square Enix выпустила игру на других платформах, таких как ПК и Xbox.

Хотя Square Enix, судя по всему, довольна продажами игры, в новом отчете утверждается, что игровой гигант надеялся на более высокие результаты Final Fantasy 16.

Почему это важно: Создание игр становится все более дорогостоящим, что приводит к увеличению рисков для каждого нового ААА-проекта. Это приводит к тому, что крупные релизы оказываются под большим давлением.

Square Enix - есть несколько моментов: 1) FF16 разошлась тиражом 3 млн. копий, но компания надеялась на большее 2) компания полностью списала стоимость FF16 в 1 квартале, так что будущие продажи - это сплошная прибыль 3) компания списала/расходовала средства на игры, которые находились в разработке, поскольку переориентировалась на AAA.....

Сообщение поступило от Дэвида Гибсона, старшего аналитика MST Financial. Он известен своими докладами по различным вопросам игровой индустрии, и его последний доклад касается популярной франшизы JRPG.

Согласно отчету, Square Enix уже ожидала, что продажи игры составят около 3 млн. экземпляров. Это вполне реалистичные ожидания, учитывая, что PS5 совсем недавно преодолела отметку в 40 млн. продаж. Таким образом, почти 8% пользователей консоли уже приобрели игру на старте продаж. Однако Square Enix рассчитывала на более высокие показатели, чтобы обеспечить прибыль дорогостоящего ААА-проекта.

Хотя игровой гигант никак не прокомментировал это сообщение, предыдущие данные показывают, что оно не выглядит совсем уж надуманным. Недавно компания Square Enix столкнулась с серьезными проблемами: в этом квартале операционная прибыль упала почти на 80%.

После запуска Final Fantasy 16 также наблюдалось резкое снижение розничных продаж на японском рынке. С другой стороны, Square Enix и раньше публично комментировала продажи, утверждая, что до сих пор они были чрезвычайно высокими.

Тем не менее, Дэвид Гибсон утверждает, что будущие продажи пойдут на увеличение прибыли Final Fantasy 16, поскольку Square Enix уже окупила бюджет за счет первых продаж. Это позволяет говорить о высоком потенциале предстоящего релиза для ПК.

Игра уже находится в разработке для этой платформы и, скорее всего, появится в 2024 году.