По словам бывшего исполнительного директора Square Enix, эксклюзивность PS5 помешала продажам Final Fantasy 16 ©

Выход Final Fantasy 16 вызвал большой ажиотаж после объявления о новом подходе к франшизе JRPG. Благодаря команде, возглавившей разработку Final Fantasy 14, и многообещающей вселенной, игра имела большой потенциал.

Square Enix быстро подписала соглашение с PlayStation и выпустила Final Fantasy 16 как эксклюзив для PS5. За первую неделю продаж игра разошлась тиражом более 3 млн. экземпляров, однако, судя по всему, её показатели разочаровали некоторых представителей индустрии.

Среди таких людей бывший руководитель Square Enix Яков Навок, который недавно размышлял о запуске игры. По его мнению, эксклюзивность для PS5 стала основным ограничивающим фактором для JRPG.

Как сообщает Axios, Джейкоб Навок считает Final Fantasy 16 хорошей игрой по своей сути. Она получила отличные отзывы, набрав на Metacritic 87/100 баллов, впечатлив критиков насыщенным игровым процессом и многим другим. Однако Square Enix пошла на серьезный риск, подписав контракт об эксклюзивности с PlayStation.

Якоб Навок утверждает, что Square Enix была вынуждена полагаться на PlayStation, чтобы продать игру. Хотя PlayStation потратила много времени на маркетинг игры, она, не приложила столько усилий, как в случае с другими играми от внутренних студий

Далее он отметил, что подобные контракты на эксклюзивность ставят издателей в невыгодное положение, поскольку:

Ваше произведение имеет меньшее значение для владельца платформы, чем для вас.

В то время как Square Enix публично заявляла, что довольна результатами продаж, в отчетах утверждалось, что высшее руководство ожидало большего от релиза Final Fantasy.

Square Enix начала работу над портом игры для ПК, рассчитывая выпустить его в 2024 году. Однако бывший руководитель Square Enix считает, что лучшим вариантом для издателя был бы выход игры на ПК в первый день.

Тем не менее, Square Enix продолжает выполнять контракт об эксклюзивности Final Fantasy 7 Rebirth. Следующий крупный JRPG-релиз франшизы снова станет эксклюзивом для PS5, но с более коротким трехмесячным контрактом на эксклюзивность.