Redfall всё же получит финальное обновление с оффлайн-режимом

Примерно неделю назад разработчик Arkane Austin был одной из многих студий, закрытых Microsoft в результате решения, вызвавшего широкую негативную реакцию во всей отрасли. Разработчик раскритикованной Redfall находился в процессе выпуска существенного обновления кооперативного шутера о вампирах до того, как появилась эта новость. Это обновление должно было включать обновленные системы «Соседство» и «Гнездо», приостановку одиночной игры, обещанный автономный режим и многое другое. После новости о закрытии студии фанаты остались более или менее в неведении, выражая свое разочарование на страницах игры в Steam и Xbox Store. Хорошие новости для тех, кто ждал — разработчик по-прежнему планирует выпустить финальное обновление Redfall, и скоро объявит более подробную информацию.

Хотя неясно, работает ли над этим обновлением Arkane Austin, по крайней мере игроки будут рады узнать, что финальная работа студии по-прежнему получит те функции, которые были обещаны еще до запуска игры. Надеемся, что последнее обновление Redfall выйдет в ближайшие месяцы.

Redfall в настоящее время доступна на ПК в Steam и Microsoft Store, а также в Xbox Game Pass для ПК и консолей Xbox Series.