Final Fantasy 16 22.06.2023
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Следующая State of Play пройдёт 14 апреля и будет посвящена Final Fantasy XVI

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monk70
Новости

Sony Interactive Entertainment сообщила, что проведет трансляцию State of Play в ночь с 13 на 14 апреля в 00:00 по московскому времени. Презентация представит более 20 минут нового игрового процесса Final Fantasy XVI.

«С того момента, как Final Fantasy XVI дебютировала на нашей выставке PlayStation 5 Showcase 2020 года, фанаты по всему миру с нетерпением ждали подробностей о темном фэнтезийном сеттинге игры, могущественных Эйконах и Доминантах, в которых они обитают, а также о яркой боевой системе, которую показывали в ранних трейлерах», — говорится в сообщении в блоге PlayStation. «Мы рады объявить, что на этой неделе State of Play расскажет обо всем этом и многом другом».

Final Fantasy XVI выйдет 22 июня на PlayStation 5.

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