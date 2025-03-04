Square Enix удалила защиту Denuvo из Final Fantasy 16

Как стало известно, сегодня компания Square Enix выпустила новое обновление для PC-версии Final Fantasy 16.
В нем разработчики удалили защиту Denuvo. Размер exe-файла игры уменьшился на 252 МБ. Как это часто бывает у Square Enix, удаление защиты произошло спустя полгода после релиза игры - до удаления защиты игра оставалась не взломанной.
Final Fantasy 16 доступна на PC и PS5.
Пора родной, пора.
Отлично, ждем в зеленых магазинах)
мне вот всегда было интересно как это работает
пираты ждут очень игру, живут ожиданием, но 100-200р на активашку нет денег
это как?
то есть принцип или бесплатно или никак?
просто непонятно, мучить себя ожиданием зачем то
время твоей жизни наверное дороже денег
Это может не к этой игре относится, но в целом вопрос про денуво и тд
ну, тут много причин, от банальной привычки, до факта, что пройдет достаточно времени, игру пропатчат, вероятно станет стабильнее... нахрена тратить нервы на сырой кусок и быть тестером за свои же деньги, если можно подождать и она станет стабильнее и бесплатно, особенно когда речь идет о соло играх...
я не понимаю, все говорят сырой кусок
ни одной игры за 2024 год не было, которая у меня лагала бы или какие то проблемы с производительностью были(исключение сталкер2, но там как говорится аномалия)
все игры на релизе проходимы до конца были
без каких то либо проблем
я тоже пирачу игры некоторые, часть покупаю
но условно из 10 новинок вышедших в 2024 году сырая во всех смыслах только 1
сталкер если бы не софт локи(когда квесты багуются) - также проходим, лагов не замечено
ну я может не на ультрах играю, поэтому так
2к и норм
денува появилась относительно недавно, а раньше все игры были бесплатными, вот народ никак перестроится и не может - это как, чтобы я платил за игры? ну и халява это часть менталитета, от этого никуда не деться
ну 100р же
200р
как шаурма цена
Небольшой всплеск интереса конечно же будет, но в целом игрулька вышла мертворожденной уже с релиза.
Есть пререлизный слитый бета билд Dragons Dogma 2 - играть можно. Но нет оптимизации
А последних версиях. Есть защита Denuvo. Целый год прошёл, так и висит она.
Такое чувство. Что она работает на бета билде без защиты от запуска. сама Denuvo
По этому она грузит так процессор на 8 потоков. Аж Почти на 100 % процентов.
Может требования. Такие у игры к новому процессору. А так вроде тянет в 30 кадров высокие
По этому она только проходима на моей системе с генератором кадров Lossless Scaling
Ну там сама игра не правильно ресурсы сдирает и да даже остатки дюневы жрут ресурсы, уже было такое с rage 2
В Rage 2 по требованию игроков практически сразу удалили денуво.
О, значит можно качать. Сами разрешили для России бесплатно играть.
Если ДЛС не будет...
игра норм, но не проходите побочки - это просто жесть начинаеться ммоо
Ура! Так хотел в нее поиграть.
поиграй, мне понравилась больше 15)
Где теперь взять место на HDD?😁
Ещё бы Активижн, ЕА, Сега, Варнер Бразерс, Юбики убрали со всех
К чему бы это?)
Супер подарок, пойду качать
Согласен. Про-западные компании наложили санкции. Русские геймеры налили рому!
Я же говорил что скоро снимут - и вот получайте распишитесь, Сега пора такому тоже научиться.
а сега фанатик денуво как юбисофт?
Ничего себе. Дерьнува четверть Гигабайта весит. А ведь этот код еще загружается в ОЗУ и выполняется ЦПУ, что оказывает существенную нагрузку на железо. Еще пока ни одну игру с этой Дренувой не купил. У меня ОЗУ не резиновое.
Если нет денег даже на ОЗУ, но то не надо этим оправдывать пиратство. Так и пиши - пират, потому что повязка на глазу нравится.
Да дело не только в деньгах у меня мамаплата по паспорту поддерживает только модули до 2 ГБ DDR2, 2 штуки. Поэтому я физически не могу расширить память изза ограничения поддержки большего объема. А DDR3/4/5 к сожалению не имеет обратной совместимости, поэтому поставить их тоже не вариант.
У меня есть еще другой комп, там можно расширить вроде до 8 ГБ, но я пока не вижу смысла в этом. Просто выбираю игры с незавышенными требованиями
Т.е. тебе в принципе нет смысла игры ставить вышедшие после 2010 года, т.к. плата была сделана ещё при динозаврах, но виноват в этом Denuvo.
Ну как это нет? Все зависит от оптимизации самой игры. Например, я играл в Заповедник Зелирия. Игра вышла в 2019 году! Работала отлично! И это только один из множества примеров. ГТА5 (2015 год) у меня тоже шла на 4 ГБ ОЗУ и выдавала аж до 29 кадров. Да много игр можно найти. Так что проблема зачастую не в моем железе, а в плохой оптимизации игр.
Ты конечно прости, но по моему если не ошибаюсь у тебя ОЗУ 1 или 2 гигабайта, насколько помню
Самый древний комп у тебя тут, так что как бы вот так)
Ты вроде любитель ретро железа
интересно сколько будет прибавка в фпс
Нисколько
Ну наконец-то)
Очень во-время они конечно, когда я её добил 2 дня назад. :D
да все равно молодец что поддержал
может 17 часть сделают)
Уже не надо, давно пройдена бесплатно на стим аккаунте найденном на необъятных просторах интернета.
Вау! Какой молодец. Объегорил систему и бесплатно поиграл.
Ещё бы какой-нибудь "молодец" написал, как он купил активацию за 100-200 рублей.
а ты честно купил в стиме?
Я должен в неё играть?
ну я к тому что ты не объегориваешь систему и все честно покупаешь в стиме?
Прежде всего я пишу об этом.
Эту хрень обходить 10й стороной, это худшее что родила индустрия, единственная игрушка ещё со времён кассет для спектрума(паруса\атари) на развале о покупке которой я жалею, наслушался шизов купил на плой за день до релиза, ВЕРНИТЕ МОИ 900 ТУРЕЦКИХ ШЕКЕЛЕЙ ТВАРИ И МОРАЛЬНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ!
А кого слушал если не секрет?
Дебилов которые наигрались в демку, дальше это просто трешак. из ~50 часов игры, часов 40 кат сцен, порой часа по 2-3 трёпа с редкими перебежками, гир\квесты\сторонние активности чисто для галочки, например убер квесты типа пришёл в таверну, взял три супа со стойки и разнёс по столам, фармить что либо смыслу 0 все пушки\тушки только с боссов сюжетных, по сути игра кончается на убийстве Беннидикты, до неё ещё хоть как-то дальше всё, полная херь, репитатиыне боссы, все локи кишки, всю дорогу ноющий ГГ, это просто высер индустрии, любой владик брутал лучше чем это. Абсолютно плоский и читаемый сюдет, не каких твистов ничего, 0 юмора, только одно нытьё, как всё плохо, какой гг дерьмо, айайай, плак плак плак...
Такое ощущение что вы не играли в FF7, 8,9,10,13,FF7 Remake.
Там всё не настолько плохо, да душно не не до такой степени. Это просто апогей
купил в январе . игра топчик. тут сняли через полгода по сути
жаль нет какой то стандартизированной политики по снятию денуво
Ну условно год/два/три и снятие
Каждый случай видимо индивидуальный
Когда продажи в месяц не покрывают месячную подписку не денуво = то снимают видимо
Расскажи это EA и Ubi - им по-барабану на продажи, снимать "дерьмуво" они не собираются даже на провальные продажи
ну вот это кстати да
дичь полная
игра не продается толком уже, но денуво не снимают
если уже прибыль максимум получена, отдайте пиратам, или может кто по скидону купит(для кого то наличие денуво критично, ну тип фпс падают)
как бы избавиться от баласта в виде подписки
какая то странная очень логика
цель любого бизнеса получить бабок, а тут оставлять денуво, у игры у который продажи маленькие и не покрывают подписку = очень странно
может конечно мы не знаем, и денуво с каждым месяцем подписки все дешевле, и условно через год достаточно одной купленной копии в месяц, чтобы окупить подписку
не снимают, потому что люди прочухают это. Им лучше уйти в минус, чем дать дату попадания игры в торренты. Да и думается не такая уж и большая сумма.
ну просто если человек не купил в течении 1/2/3 лет, то он не купит мне кажется в целом
даже если с финансами напряг
то за 1-3 года будут и скидки и все равно не купит