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Final Fantasy 16 22.06.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.7 425 оценок

Square Enix удалила защиту Denuvo из Final Fantasy 16

AceTheKing
Новости

Как стало известно, сегодня компания Square Enix выпустила новое обновление для PC-версии Final Fantasy 16.

В нем разработчики удалили защиту Denuvo. Размер exe-файла игры уменьшился на 252 МБ. Как это часто бывает у Square Enix, удаление защиты произошло спустя полгода после релиза игры - до удаления защиты игра оставалась не взломанной.

Final Fantasy 16 доступна на PC и PS5.

53
80
Комментарии: 80
Ваш комментарий
WarCraf4er
19
Alkobarin
12
Matavashi

Пора родной, пора.

3
Explosion73rus

Отлично, ждем в зеленых магазинах)

7
My life is a game

мне вот всегда было интересно как это работает
пираты ждут очень игру, живут ожиданием, но 100-200р на активашку нет денег
это как?
то есть принцип или бесплатно или никак?
просто непонятно, мучить себя ожиданием зачем то

время твоей жизни наверное дороже денег

Это может не к этой игре относится, но в целом вопрос про денуво и тд

-24
DowncastKylian My life is a game

ну, тут много причин, от банальной привычки, до факта, что пройдет достаточно времени, игру пропатчат, вероятно станет стабильнее... нахрена тратить нервы на сырой кусок и быть тестером за свои же деньги, если можно подождать и она станет стабильнее и бесплатно, особенно когда речь идет о соло играх...

25
My life is a game DowncastKylian

я не понимаю, все говорят сырой кусок
ни одной игры за 2024 год не было, которая у меня лагала бы или какие то проблемы с производительностью были(исключение сталкер2, но там как говорится аномалия)
все игры на релизе проходимы до конца были
без каких то либо проблем

я тоже пирачу игры некоторые, часть покупаю
но условно из 10 новинок вышедших в 2024 году сырая во всех смыслах только 1
сталкер если бы не софт локи(когда квесты багуются) - также проходим, лагов не замечено
ну я может не на ультрах играю, поэтому так
2к и норм

-16
Snake Snaake Snaaaaaake My life is a game

денува появилась относительно недавно, а раньше все игры были бесплатными, вот народ никак перестроится и не может - это как, чтобы я платил за игры? ну и халява это часть менталитета, от этого никуда не деться

-4
My life is a game Snake Snaake Snaaaaaake

ну 100р же
200р
как шаурма цена

-4
Шаман Шаманыч

Небольшой всплеск интереса конечно же будет, но в целом игрулька вышла мертворожденной уже с релиза.

3
Alexandrovitch

Есть пререлизный слитый бета билд Dragons Dogma 2 - играть можно. Но нет оптимизации

А последних версиях. Есть защита Denuvo. Целый год прошёл, так и висит она.

Такое чувство. Что она работает на бета билде без защиты от запуска. сама Denuvo

По этому она грузит так процессор на 8 потоков. Аж Почти на 100 % процентов.

Может требования. Такие у игры к новому процессору. А так вроде тянет в 30 кадров высокие

По этому она только проходима на моей системе с генератором кадров Lossless Scaling

2
jax baron

Ну там сама игра не правильно ресурсы сдирает и да даже остатки дюневы жрут ресурсы, уже было такое с rage 2

0
Max P jax baron

В Rage 2 по требованию игроков практически сразу удалили денуво.

0
Кей Овальд

О, значит можно качать. Сами разрешили для России бесплатно играть.
Если ДЛС не будет...

2
maximfighter

игра норм, но не проходите побочки - это просто жесть начинаеться ммоо

2
Pirat13666

Ура! Так хотел в нее поиграть.

1
My life is a game

поиграй, мне понравилась больше 15)

0
st1g-210890

Где теперь взять место на HDD?😁

1
Rorschach93

Ещё бы Активижн, ЕА, Сега, Варнер Бразерс, Юбики убрали со всех

1
askazanov

К чему бы это?)

0
Fenharell

Супер подарок, пойду качать

0
yariko ookami

Согласен. Про-западные компании наложили санкции. Русские геймеры налили рому!

2
jax baron

Я же говорил что скоро снимут - и вот получайте распишитесь, Сега пора такому тоже научиться.

0
My life is a game

а сега фанатик денуво как юбисофт?

0
yariko ookami
В нем разработчики удалили защиту Denuvo. Размер exe-файла игры уменьшился на 252 МБ.

Ничего себе. Дерьнува четверть Гигабайта весит. А ведь этот код еще загружается в ОЗУ и выполняется ЦПУ, что оказывает существенную нагрузку на железо. Еще пока ни одну игру с этой Дренувой не купил. У меня ОЗУ не резиновое.

0
Kommunist7304

Если нет денег даже на ОЗУ, но то не надо этим оправдывать пиратство. Так и пиши - пират, потому что повязка на глазу нравится.

-3
yariko ookami Kommunist7304

Да дело не только в деньгах у меня мамаплата по паспорту поддерживает только модули до 2 ГБ DDR2, 2 штуки. Поэтому я физически не могу расширить память изза ограничения поддержки большего объема. А DDR3/4/5 к сожалению не имеет обратной совместимости, поэтому поставить их тоже не вариант.

У меня есть еще другой комп, там можно расширить вроде до 8 ГБ, но я пока не вижу смысла в этом. Просто выбираю игры с незавышенными требованиями

-3
Kommunist7304 yariko ookami

Т.е. тебе в принципе нет смысла игры ставить вышедшие после 2010 года, т.к. плата была сделана ещё при динозаврах, но виноват в этом Denuvo.

0
yariko ookami Kommunist7304
Т.е. тебе в принципе нет смысла игры ставить вышедшие после 2010 года

Ну как это нет? Все зависит от оптимизации самой игры. Например, я играл в Заповедник Зелирия. Игра вышла в 2019 году! Работала отлично! И это только один из множества примеров. ГТА5 (2015 год) у меня тоже шла на 4 ГБ ОЗУ и выдавала аж до 29 кадров. Да много игр можно найти. Так что проблема зачастую не в моем железе, а в плохой оптимизации игр.

0
My life is a game yariko ookami

Ты конечно прости, но по моему если не ошибаюсь у тебя ОЗУ 1 или 2 гигабайта, насколько помню
Самый древний комп у тебя тут, так что как бы вот так)
Ты вроде любитель ретро железа

0
eminan

интересно сколько будет прибавка в фпс

0
YummyBayard

Нисколько

0
tesla707

Ну наконец-то)

0
Malkavian_1017

Очень во-время они конечно, когда я её добил 2 дня назад. :D

0
My life is a game

да все равно молодец что поддержал
может 17 часть сделают)

0
Canek85

Уже не надо, давно пройдена бесплатно на стим аккаунте найденном на необъятных просторах интернета.

-1
ZAUSA

Вау! Какой молодец. Объегорил систему и бесплатно поиграл.

Ещё бы какой-нибудь "молодец" написал, как он купил активацию за 100-200 рублей.

0
OPen man ZAUSA

а ты честно купил в стиме?

0
ZAUSA OPen man

Я должен в неё играть?

-2
OPen man ZAUSA

ну я к тому что ты не объегориваешь систему и все честно покупаешь в стиме?

1
ZAUSA OPen man

Прежде всего я пишу об этом.

-2
DezkQ

Эту хрень обходить 10й стороной, это худшее что родила индустрия, единственная игрушка ещё со времён кассет для спектрума(паруса\атари) на развале о покупке которой я жалею, наслушался шизов купил на плой за день до релиза, ВЕРНИТЕ МОИ 900 ТУРЕЦКИХ ШЕКЕЛЕЙ ТВАРИ И МОРАЛЬНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ!

-3
ilyush

А кого слушал если не секрет?

0
DezkQ ilyush

Дебилов которые наигрались в демку, дальше это просто трешак. из ~50 часов игры, часов 40 кат сцен, порой часа по 2-3 трёпа с редкими перебежками, гир\квесты\сторонние активности чисто для галочки, например убер квесты типа пришёл в таверну, взял три супа со стойки и разнёс по столам, фармить что либо смыслу 0 все пушки\тушки только с боссов сюжетных, по сути игра кончается на убийстве Беннидикты, до неё ещё хоть как-то дальше всё, полная херь, репитатиыне боссы, все локи кишки, всю дорогу ноющий ГГ, это просто высер индустрии, любой владик брутал лучше чем это. Абсолютно плоский и читаемый сюдет, не каких твистов ничего, 0 юмора, только одно нытьё, как всё плохо, какой гг дерьмо, айайай, плак плак плак...

-1
Ди Гы DezkQ

Такое ощущение что вы не играли в FF7, 8,9,10,13,FF7 Remake.

0
DezkQ Ди Гы

Там всё не настолько плохо, да душно не не до такой степени. Это просто апогей

-1
My life is a game

купил в январе . игра топчик. тут сняли через полгода по сути

жаль нет какой то стандартизированной политики по снятию денуво
Ну условно год/два/три и снятие

Каждый случай видимо индивидуальный
Когда продажи в месяц не покрывают месячную подписку не денуво = то снимают видимо

-9
ReXSniper

Расскажи это EA и Ubi - им по-барабану на продажи, снимать "дерьмуво" они не собираются даже на провальные продажи

2
My life is a game ReXSniper

ну вот это кстати да
дичь полная
игра не продается толком уже, но денуво не снимают
если уже прибыль максимум получена, отдайте пиратам, или может кто по скидону купит(для кого то наличие денуво критично, ну тип фпс падают)

как бы избавиться от баласта в виде подписки

какая то странная очень логика
цель любого бизнеса получить бабок, а тут оставлять денуво, у игры у который продажи маленькие и не покрывают подписку = очень странно

может конечно мы не знаем, и денуво с каждым месяцем подписки все дешевле, и условно через год достаточно одной купленной копии в месяц, чтобы окупить подписку

0
Александр Гоголев My life is a game

не снимают, потому что люди прочухают это. Им лучше уйти в минус, чем дать дату попадания игры в торренты. Да и думается не такая уж и большая сумма.

2
My life is a game Александр Гоголев

ну просто если человек не купил в течении 1/2/3 лет, то он не купит мне кажется в целом
даже если с финансами напряг
то за 1-3 года будут и скидки и все равно не купит

-1