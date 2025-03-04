Square Enix удалила защиту Denuvo из Final Fantasy 16

Как стало известно, сегодня компания Square Enix выпустила новое обновление для PC-версии Final Fantasy 16.

В нем разработчики удалили защиту Denuvo. Размер exe-файла игры уменьшился на 252 МБ. Как это часто бывает у Square Enix, удаление защиты произошло спустя полгода после релиза игры - до удаления защиты игра оставалась не взломанной.

Final Fantasy 16 доступна на PC и PS5.