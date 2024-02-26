Final Fantasy 7 Remake получила неожиданное обновление в преддверии релиза Rebirth

До выхода долгожданной Final Fantasy 7 Rebirth остались считанные дни, но, похоже, Square Enix еще не закончила доделывать Final Fantasy 7 Remake: буквально несколько часов назад был выпущен неожиданный патч для первой главы новой трилогии.

Обновление доступно как на PC, так и на консолях PS4 и PS5, но разработчики не опубликовали полного описания изменений, из-за чего невозможно точно сказать обо всех реализованных в нем изменениях. Однако можно сказать, что патч весит 4,652 ГБ в версии для PlayStation, в результате чего игра достигнет впечатляющего размера в 81,728 ГБ. Так что если вы захотите еще раз пройти игру до выхода сиквела, убедитесь, что у вас достаточно свободного места.

Хотя все изменения точно неизвестны, есть ощущение, что Square Enix добавила изменения, чтобы придать ремейку больше единообразия с грядущей Final Fantasy 7 Rebirth. Как сообщают посетители ResetEra, игроки уже заметили одно из таких изменений в Steam, касающееся флэшбека в Нибельхейме: Тифа теперь одета в черную футболку, точно такую же, как в сцене, показанной в Rebirth.

Впрочем, никто не знает, есть ли еще подобные изменения, или же патч лишь исправляет производительность, но можно предположить, что это последний патч перед выходом Rebirth.