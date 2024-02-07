В новом трейлере Final Fantasy 7 Rebirth показали Зака, бои с боссами, мини-игры и многое другое

Square Enix показала финальный трейлер Final Fantasy 7 Rebirth. В нем есть многое: от сражений с различными боссами до мини-игр и занятий. Есть возвращающиеся персонажи и немало сюрпризов.

Возможно, самая удивительная часть трейлера — это Зак, который, похоже, воссоединяется с Аэрис и враждебно воссоединяется с Сефиротом. Тем временем, пока Клауд сражается с Сефиротом, есть сцена, где он скептически относится к Тифе (полагая, что это уловка Дженовы) и нападает на нее. Кроме того, будут представлены различные новые наряды, в том числе пляжная одежда. Есть силы, стремящиеся вернуть Черную Материю и привлечь для этого Клауда.

Final Fantasy 7 Rebirth выйдет 29 февраля на PS5. Она поставляется на двух дисках Blu-ray и требует около 150 ГБ установочного места. Бесплатная демо-версия будет запущена после завершения State of Play.