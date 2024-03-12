Инсайдер намекнул на "скромный" бюджет предстоящего ремейка Final Fantasy 9

После нескольких успешных ремейков культовой Final Fantasy 7 многие фанаты франшизы надеются, что разработчики представят обновленные версии и другие части серии с таким же высоким качеством. Несмотря на отсутствие официальной информации, ряд авторитетных инсайдеров уже подтвердил, что следующей в очереди для переосмысления должна стать Final Fantasy 9. Согласно последним слухам, ремейк может быть выпущен гораздо раньше, чем предполагается.
Скорый релиз обновленной версии Final Fantasy 9 обусловлен, прежде всего, бюджетом и планами Square Enix, которые были раскрыты инсайдером под ником Silknigth. Согласно информации утечки, разработчики стремятся создать максимально верный оригиналу ремейк. Инсайдер также подтверждает, что это будет единая, масштабная игра, охватывающая весь сюжет игры 2000 года.
В отличие от Final Fantasy 7, в Square Enix не планируют разделять современную версию игры на несколько частей. Это означает, что бюджет ремейка Final Fantasy 9 будет значительно меньше, однако масштаб игры, вероятно, не пострадает от этого.
Как отмечает инсайдер, выход новой Final Fantasy 9 не заставит себя слишком долго ждать, однако на скорый анонс он посоветовал не надеяться.
нейронку юзают вот и весь секрет
Надеюсь будет уровень ремастера Spyro Reignited Trilogy. Будет приятная современная графика и обновленные анимации персонажей, а остальное останется почти нетронутым. "А большего мне и не надо."
тут пишут ремейк, ремастер. это лишь отретушированные текстуры под высокое разрешение, и добавление фильтров... Зачем это нужно ,если есть могури версия.
Боёвку бы переделать, сделать более быстрой
Озвучка нужна без нее накой ремейк
в боевку можно ввести возможность включать х2 скорость, как например в руинед кинг. И все.
Как бы дешёвый ремейк не вышел Скворечникам боком.
вообще конечно разрабы поражают. Они пишут, что не хотят разделять фф9 на части, но ребята, она ничуть не меньше фф7. Получается , что фанатов фф7 больше, чем фанов фф9, иначе бы они захотели так же заработать бабла на распиле франшизы. Я только рад, что фф9 будет целой игрой, сначала до конца. Но мне не понять позиции Скверов.