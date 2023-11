Nexon планирует выпустить шутер The Finals к концу 2023 года

Точная дата запуска The Finals неизвестна, но релиз может произойти во время недели The Game Awards. Вчера издательство Nexon из Токио опубликовало отчет о доходах за третий квартал 2023 года, в котором компания выразила удовлетворение результатами бета-тестирования своего разрушительного шутера от первого лица The Finals. Бета-версия не только превзошла ожидания компании, но и привлекла впечатляющие 7,5 миллионов игроков, несмотря на минимальные маркетинговые усилия. Кроме того, на этапе бета-тестирования The Finals стала лучшей игрой в Steam по количеству добавлений в список желаний, что указывает на большой интерес со стороны игроков. Издатель планирует после выпуска распространять игру по условно-бесплатной модели.

Nexon также поделился захватывающими новостями о том, что The Finals планируется выпустить в 2023 году, что соответствует финансовому году издателя, который соответствует календарному году. Хотя конкретная дата релиза остается неопределенной, ожидается, что Embark Studios, команда разработчиков The Finals, представит трейлер игры на The Game Awards в декабре. Примечательно, что Embark Studios является постоянным участником The Game Awards. Интересно, что в случае с открытой бета-версией она была запущена всего через день после анонса, что оставило место для предположений о потенциальной стратегии выпуска полной игры.

«Nexon планирует завершить год с двузначным ростом выручки в течение семи кварталов подряд. И после невероятно популярного и успешного открытого бета-тестирования, The Finals готова к запуску в этом году — первая в захватывающей линейке новых игр в разработки, включающие ARC Raiders и The First Descendant, а также новую творческую платформу Embark. Для наших инвесторов это означает асимметричную возможность роста: существующие франшизы приносят стабильный доход, а новые выпуски предлагают потенциал для пошагового роста», - заявил президент. и генеральный директор Nexon.

В отчете, опубликованном Nexon, также говорится, что нынешний генеральный директор Nexon Оуэн Махони уходит со своей должности после десяти лет руководства компанией.

«Сегодня мы также объявили, что после чрезвычайно приятного десятилетия на посту генерального директора Nexon я уйду в отставку в марте – решение, над которым мы работали уже некоторое время. После переходного периода и голосования на нашем ежегодном собрании акционеров в марте Ветеран компании Чонхун Ли начнет новое поколение лидеров в качестве генерального директора Nexon», — говорится в отчете.