NVIDIA выпустила драйверы GeForce 546.33 WHQL Game Ready

NVIDIA объявила о выпуске нового драйвера GeForce WHQL Game Ready, (версия 546.33), оптимизированного для соревновательного шутера от первого лица The Finals от Embark, пятой главы Fortnite и последнего обновления Squad. Как обычно, вы можете загрузить драйвер либо через GeForce Experience, либо напрямую с сайта.
Драйвер GeForce Game Ready также добавляет оптимизацию в один клик через GeForce Experience для следующих компьютерных игр:
- Avatar: Frontiers of Pandora
- The Day Before
- The Finals
- Throne and Liberty
- Warhammer 40,000: Rogue Trader
- Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin
В новостной заметке NVIDIA отметила недавний рубеж "RTX 500", добавив, что следующие игры с поддержкой RTX уже доступны или скоро выйдут:
- Call of Duty: Warzone Season 1 - уже доступна с NVIDIA DLSS 3, NVIDIA DLAA и NVIDIA Reflex, которые снижают системную задержку до 28%.
- The Devourer: Hunted Souls - доступна в раннем доступе с DLSS 2.
- The Finals - доступна уже сейчас с трассировкой лучей RTXGI, NVIDIA DLSS 3 (которая увеличивает производительность в среднем в 2 раза при 4K) и NVIDIA Reflex, снижающей системную задержку до 57%.
- Fortnite Chapter 5 - доступна уже сейчас с DLSS 2 и Reflex.
- Sands of Aura - теперь доступно с DLSS 2.
- SCUM - обновление с DLSS 2 до DLSS 3 14 декабря.
- Soulslinger: Envoy of Death - выходит 14 декабря с DLSS 2 и поддержкой DLAA.
- Silent Rain - доступна в раннем доступе с DLSS 2.
- Throne and Liberty - уже доступна в Южной Корее (западный запуск отложен до 2024 года) с DLSS 3 и Reflex. NVIDIA утверждает, что геймеры на GeForce RTX 40 Series могут увеличить производительность в среднем на 2,6 раза в 4K с DLSS 3 при максимальных настройках и в среднем на 1,9 раза в 2560x1440 и 1920x1080.
NVIDIA также напомнила, что недавно выпущенные видеоролики для таких игр, как Black Myth: Wukong, The First Descendant и Mecha Break, демонстрируют DLSS 3 и/или другие технологии RTX.
The Day Before??????
Заставляет задуматься, а реально ли они там делают что-то или просто рисуют названия новых игр.......
Какие вообще могут быть корректировки для этой игры?
причем тут the day before обьесните
есть такая игра и для нее в этом драйвере корректировки
Игра то есть,но скоро не будет,закрылись ребята выпустившие её,прогрев гоев на бабло.
Чёт какой-то смешной прогрев судя по онлайну продажи максимум 40-50к в американском стиме она стоила 40 бачей, если учесть региональные цены прибыль падает в геометрической прогресии просто посчитай и блять поймешь, что цифры не сходятся с прогревами
Ага стало об это известно вчера и поэтому надо было срочно, НЕМЕДЛЕННО пересобирать драйвер и убирать оптимизации для нее!!!!!
Спокойнее,я о том,что они выпустили сырой кусок г**на и хотели нажиться на людях,но в основном все кто с мозгом,сделали рефанд. Так что хз зачем вообще выпускать драйвер для неё.
Смерть драйвера пофиксили?
ты такие вещи не пиши, тебя щас свои же сожрут и скажут что у тебя амуде вместо нвидиа.
P.S на своей 7900xt за полгода ни разу дрова не вылетали, шок скажете вы, шок скажу я
Намучился с 6650xt, решил вернуться на красных со времён ATI RADEON X850XT, для меня ничего не изменилось, периодически зелёный экран, отвал дров и ТД и ТП. Плюс очень странная работа с оптическим HDMI, скинул ее через пол года и взял 3070, никаких проблем. :)
у меня рыкса 580 была и единственный минус это то что у неё свистели дросселя, а после 3060 от гиги, на зеленой я постоянно ловил артефакты даже просто на рабочем столе и в играх, отвалы дров и визуал баги/артефакты в играх, я много слышал что 6000 линейка у амд не очень вышла, но вот 7000 прям кайф какой то