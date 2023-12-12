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The Finals 07.12.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.6 79 оценок

NVIDIA выпустила драйверы GeForce 546.33 WHQL Game Ready

butcher69
Новости

NVIDIA объявила о выпуске нового драйвера GeForce WHQL Game Ready, (версия 546.33), оптимизированного для соревновательного шутера от первого лица The Finals от Embark, пятой главы Fortnite и последнего обновления Squad. Как обычно, вы можете загрузить драйвер либо через GeForce Experience, либо напрямую с сайта.

Драйвер GeForce Game Ready также добавляет оптимизацию в один клик через GeForce Experience для следующих компьютерных игр:

  • Avatar: Frontiers of Pandora
  • The Day Before
  • The Finals
  • Throne and Liberty
  • Warhammer 40,000: Rogue Trader
  • Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

В новостной заметке NVIDIA отметила недавний рубеж "RTX 500", добавив, что следующие игры с поддержкой RTX уже доступны или скоро выйдут:

  • Call of Duty: Warzone Season 1 - уже доступна с NVIDIA DLSS 3, NVIDIA DLAA и NVIDIA Reflex, которые снижают системную задержку до 28%.
  • The Devourer: Hunted Souls - доступна в раннем доступе с DLSS 2.
  • The Finals - доступна уже сейчас с трассировкой лучей RTXGI, NVIDIA DLSS 3 (которая увеличивает производительность в среднем в 2 раза при 4K) и NVIDIA Reflex, снижающей системную задержку до 57%.
  • Fortnite Chapter 5 - доступна уже сейчас с DLSS 2 и Reflex.
  • Sands of Aura - теперь доступно с DLSS 2.
  • SCUM - обновление с DLSS 2 до DLSS 3 14 декабря.
  • Soulslinger: Envoy of Death - выходит 14 декабря с DLSS 2 и поддержкой DLAA.
  • Silent Rain - доступна в раннем доступе с DLSS 2.
  • Throne and Liberty - уже доступна в Южной Корее (западный запуск отложен до 2024 года) с DLSS 3 и Reflex. NVIDIA утверждает, что геймеры на GeForce RTX 40 Series могут увеличить производительность в среднем на 2,6 раза в 4K с DLSS 3 при максимальных настройках и в среднем на 1,9 раза в 2560x1440 и 1920x1080.

NVIDIA также напомнила, что недавно выпущенные видеоролики для таких игр, как Black Myth: Wukong, The First Descendant и Mecha Break, демонстрируют DLSS 3 и/или другие технологии RTX.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
kongydong

The Day Before??????

Заставляет задуматься, а реально ли они там делают что-то или просто рисуют названия новых игр.......

Какие вообще могут быть корректировки для этой игры?

1
DanilFreeze225

причем тут the day before обьесните

0
real19911

есть такая игра и для нее в этом драйвере корректировки

4
William_Lee real19911

Игра то есть,но скоро не будет,закрылись ребята выпустившие её,прогрев гоев на бабло.

2
21SD1361 William_Lee

Чёт какой-то смешной прогрев судя по онлайну продажи максимум 40-50к в американском стиме она стоила 40 бачей, если учесть региональные цены прибыль падает в геометрической прогресии просто посчитай и блять поймешь, что цифры не сходятся с прогревами

-1
worys William_Lee

Ага стало об это известно вчера и поэтому надо было срочно, НЕМЕДЛЕННО пересобирать драйвер и убирать оптимизации для нее!!!!!

1
William_Lee 21SD1361

Спокойнее,я о том,что они выпустили сырой кусок г**на и хотели нажиться на людях,но в основном все кто с мозгом,сделали рефанд. Так что хз зачем вообще выпускать драйвер для неё.

0
BORGER390

Смерть драйвера пофиксили?

-2
Antoxanotdance

ты такие вещи не пиши, тебя щас свои же сожрут и скажут что у тебя амуде вместо нвидиа.

P.S на своей 7900xt за полгода ни разу дрова не вылетали, шок скажете вы, шок скажу я

0
Никита Краснов Antoxanotdance

Намучился с 6650xt, решил вернуться на красных со времён ATI RADEON X850XT, для меня ничего не изменилось, периодически зелёный экран, отвал дров и ТД и ТП. Плюс очень странная работа с оптическим HDMI, скинул ее через пол года и взял 3070, никаких проблем. :)

0
Antoxanotdance Никита Краснов

у меня рыкса 580 была и единственный минус это то что у неё свистели дросселя, а после 3060 от гиги, на зеленой я постоянно ловил артефакты даже просто на рабочем столе и в играх, отвалы дров и визуал баги/артефакты в играх, я много слышал что 6000 линейка у амд не очень вышла, но вот 7000 прям кайф какой то

0