Симулятор пожаротушения Firefighting Simulator: The Squad скоро будет доступен для Nintendo Switch ©

astragon Entertainment и разработчик Chronos Unterhaltungssoftware объявили о выпуске Firefighting Simulator — The Squad для Nintendo Switch 28 сентября 2023 года. В более чем 40 различных миссиях игроки должны бороться с огнем вместе с тремя друзьями в кооперативном многопользовательском режиме или с помощью членов команды ИИ в одиночном режиме. Игра уже доступна для ПК и консолей, где она получила положительные отзывы геймеров, создателей контента и прессы.

В захватывающих миссиях члены команды будут действовать с аутентичным пожарным снаряжением и выбором из 5 официально лицензированных пожарных машин Rosenbauer America, таких как TP3 Pumper и шарнирная платформа T-Rex, для тушения пожаров и спасения людей от пожаров. пламя. В то время как одиночные игроки управляют своими коллегами, управляемыми ИИ, с помощью интуитивно понятного командного интерфейса, чтобы дать им инструкции о том, как действовать, в совместном многопользовательском режиме до четырех игроков могут действовать вместе как команда, чтобы доказать свой командный дух. и навыки в области пожаротушения. Благодаря продвинутой симуляции пожара, включая воду, дым, тепло, обратные тяги, вспышки, возгорание жира, а также ряд других причин возгорания, таких как электроника, химические вещества и взрывы, пожарной команде придется столкнуться с трудностями при расчете пожарной ситуации. и опасности. Кроме того, игроки могут рассчитывать на сложную физическую систему для представления разрушений в динамически распространяющихся пожарных ситуациях.