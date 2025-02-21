Nexon сообщила, что The First Descendant показывает результаты "ниже ожиданий"

The First Descendant произвела фурор на рынке, привлекла внимание многих игроков и стала успехом для Nexon. Однако, похоже, это было лишь мимолетное событие, и команда не смогла поддерживать игру.

В своем последнем финансовом отчете компания Nexon сообщила о снижении выручки за последний квартал. По данным компании, причиной могло стать падение онлайна The First Descendant, который оказался «ниже ожиданий из-за падения трафика».

Nexon признает, что падение числа игроков связано с отсутствием нового контента. Частота релизов стала одной из основных жалоб сообщества, что имеет решающее значение для игры как сервиса.

Несмотря на успешный дебют, когда в Steam было 264 000 игроков, в настоящее время игра испытывает трудности с сохранением хорошей базы, не достигнув даже пика в 15 000 ежедневных игроков.

Игра предлагала игрокам такие новинки, как физика для грудей и тепловые источники, однако многие игроки критиковали этот вид контента, считая, что он сам по себе не может поддерживать игру.