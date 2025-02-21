ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The First Descendant 02.07.2024
Экшен, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.4 643 оценки

Nexon сообщила, что The First Descendant показывает результаты "ниже ожиданий"

monk70
Новости

The First Descendant произвела фурор на рынке, привлекла внимание многих игроков и стала успехом для Nexon. Однако, похоже, это было лишь мимолетное событие, и команда не смогла поддерживать игру.

В своем последнем финансовом отчете компания Nexon сообщила о снижении выручки за последний квартал. По данным компании, причиной могло стать падение онлайна The First Descendant, который оказался «ниже ожиданий из-за падения трафика».

Nexon признает, что падение числа игроков связано с отсутствием нового контента. Частота релизов стала одной из основных жалоб сообщества, что имеет решающее значение для игры как сервиса.

Несмотря на успешный дебют, когда в Steam было 264 000 игроков, в настоящее время игра испытывает трудности с сохранением хорошей базы, не достигнув даже пика в 15 000 ежедневных игроков.

Игра предлагала игрокам такие новинки, как физика для грудей и тепловые источники, однако многие игроки критиковали этот вид контента, считая, что он сам по себе не может поддерживать игру.

8
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
PVV DIT

Не только одними титюлями игра должна быть богата, а ещё все таки разнообразным контентом)

9
Animario

"Nexon признает, что падение числа игроков связано с отсутствием нового контента."
"Игра предлагала игрокам такие новинки, как физика для грудей и тепловые источники, однако многие игроки критиковали этот вид контента, считая, что он сам по себе НЕ может поддерживать игру."

4
Tommy.

красивые персонажи это конечно хорошо, но на одном фансервисе без геймплея и баланса далеко не уедешь

3
Braini Shy

DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation

0
Morpex333

Дайте-ка мне вспомнить. Неадекватный дроп-рейт предметов, ограничение персонажей в коллекции, плохой баланс, скучнейший гринд, неиграбельные коллосы и это ещё не все проблемы, чтобы были в игре с самого начала. Я давно не заходил, но вряд ли все это до сих пор исправлено. А по десять -пятнадцать часов повторять один и тот же данж? Не. Спасибо. Разработчикам сразу об этом всем говорили и те просто забили болт

2
AndralStormborn

Физика груди была в Бдо еще со старта, а ведь игре более 10 лет. Нашли чем удивить. Контента мало, он унылый и однообразный, даже боевка с перемещением сильно отстают от того же Варфрейма.

А сиськи с задницами, причем гораздо лучше и гораздо дешевле, можно много где найти

1
Шрек и осел vs CD Project

Сисечге и попчи не всегда спасают, к сожалению

1
Леший3

кидай еще какие нибудь такие 😍

0
Пользователь ВКонтакте

// Вячеслав Литовченко

0
Snake2105

Думаю что и игра Once Human такой же станет, уже двигается в таком направлении, выглядит все красиво но ничего нового кроме донатных шмоток по конской цене ничего нету, становится все скучно и однообразно как и в этой игре с одинаковыми локациями и миссиями

0
Kokoprime1991

Зато rule34 надолго запомнит эту игру, а как ИГРА людейшая херьня с выдоением спермотоксикозов и тупейшими ценами на донат. Сами авторы еще летом говорили, что не думали про взлёт игры, нооооооо опять те-же спермотоксикозы по сути вытащили проект.

0
Tiger Goose

Модификации на скины нужно разрешить.

-1
1barac9U7ada7

Так делать там нечего. И колосов надо урезать а то с рандомами фик пройдёшь никто не знает что делать толком. Давно уже не заходил, что там новых суперов добавили?

-1