Nexon сообщила, что The First Descendant показывает результаты "ниже ожиданий"

The First Descendant произвела фурор на рынке, привлекла внимание многих игроков и стала успехом для Nexon. Однако, похоже, это было лишь мимолетное событие, и команда не смогла поддерживать игру.
В своем последнем финансовом отчете компания Nexon сообщила о снижении выручки за последний квартал. По данным компании, причиной могло стать падение онлайна The First Descendant, который оказался «ниже ожиданий из-за падения трафика».
Nexon признает, что падение числа игроков связано с отсутствием нового контента. Частота релизов стала одной из основных жалоб сообщества, что имеет решающее значение для игры как сервиса.
Несмотря на успешный дебют, когда в Steam было 264 000 игроков, в настоящее время игра испытывает трудности с сохранением хорошей базы, не достигнув даже пика в 15 000 ежедневных игроков.
Игра предлагала игрокам такие новинки, как физика для грудей и тепловые источники, однако многие игроки критиковали этот вид контента, считая, что он сам по себе не может поддерживать игру.
Не только одними титюлями игра должна быть богата, а ещё все таки разнообразным контентом)
"Nexon признает, что падение числа игроков связано с отсутствием нового контента."
"Игра предлагала игрокам такие новинки, как физика для грудей и тепловые источники, однако многие игроки критиковали этот вид контента, считая, что он сам по себе НЕ может поддерживать игру."
красивые персонажи это конечно хорошо, но на одном фансервисе без геймплея и баланса далеко не уедешь
DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation
Дайте-ка мне вспомнить. Неадекватный дроп-рейт предметов, ограничение персонажей в коллекции, плохой баланс, скучнейший гринд, неиграбельные коллосы и это ещё не все проблемы, чтобы были в игре с самого начала. Я давно не заходил, но вряд ли все это до сих пор исправлено. А по десять -пятнадцать часов повторять один и тот же данж? Не. Спасибо. Разработчикам сразу об этом всем говорили и те просто забили болт
Физика груди была в Бдо еще со старта, а ведь игре более 10 лет. Нашли чем удивить. Контента мало, он унылый и однообразный, даже боевка с перемещением сильно отстают от того же Варфрейма.
А сиськи с задницами, причем гораздо лучше и гораздо дешевле, можно много где найти
Сисечге и попчи не всегда спасают, к сожалению
кидай еще какие нибудь такие 😍
// Вячеслав Литовченко
Думаю что и игра Once Human такой же станет, уже двигается в таком направлении, выглядит все красиво но ничего нового кроме донатных шмоток по конской цене ничего нету, становится все скучно и однообразно как и в этой игре с одинаковыми локациями и миссиями
Зато rule34 надолго запомнит эту игру, а как ИГРА людейшая херьня с выдоением спермотоксикозов и тупейшими ценами на донат. Сами авторы еще летом говорили, что не думали про взлёт игры, нооооооо опять те-же спермотоксикозы по сути вытащили проект.
Модификации на скины нужно разрешить.
Так делать там нечего. И колосов надо урезать а то с рандомами фик пройдёшь никто не знает что делать толком. Давно уже не заходил, что там новых суперов добавили?