Nexon сосредоточится на углублении существующего контента в The First Descendant

После серии обновлений 3-го сезона, включавших новый ховербайк и элементы лаунджа, фанаты The First Descendant с интересом ждут, что предложат следующие патчи. Nexon Games решила изменить подход: вместо добавления большого объема нового небоевого контента разработчики сосредоточатся на усовершенствовании уже существующих функций.

Директор проекта Минсок Джу в интервью AUTOMATON Japan рассказал, что внимание будет уделено ховербайку и лаунжу. В одном из недавних обновлений ховербайку добавили функцию столкновения, позволяющую сбивать врагов и отталкивать их, что расширяет тактические возможности в бою. Джу подчеркнул, что такие улучшения показывают стремление Nexon не просто «выпускать новый контент», а делать игровой опыт более глубоким и продуманным.

Карта Axion Plains также получит дополнительный контент, чтобы увеличить плотность игровых событий. Существующие зоны, такие как подземелья, будут использоваться для проведения специальных мероприятий, добавляющих динамику и разнообразие.

Однако это не означает полный отказ от новинок. В обновлении 1.3.6, вышедшем 1 октября, были добавлены новые мечи для ближнего боя, углубляющие боевую систему и открывающие новые стратегии. Кроме того, Pioneer Module и функция One-to-One Trading, запланированные на ноябрь, принесут «очень значительные изменения», обещая оживить игру для ветеранов и новичков.

The First Descendant доступна бесплатно на PlayStation 4 и 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Windows (Steam), что позволяет широкому кругу игроков погружаться в шутер с элементами лутбига, исследовать динамичные карты и совершенствовать свои навыки вместе с обновлениями Nexon.